Седьмой фестиваль velcom Smartfilm назовет лучших авторов мобильного кино со всего мира

14 ноября в Минске состоялось открытие 7-го Фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. Формат фестиваля в этом году сохранит лучшие находки прошлых лет и будет дополнен новыми интересными идеями. Параллельно с профессиональным жюри своего победителя будет определять жюри народное, а зрители получат возможность увидеть лучшие работы на большом экране.

Неизменным останется международный масштаб события. Впервые работы авторов из других стран смогли попасть в конкурсную программу velcom Smartfilm в прошлом году, и благодаря этому решению число поданных заявок оказалось рекордно большим: 273 работы из 48 государств. Слоган фестиваля в этом году – «Выйди за рамки жанра». velcom Smartfilm предоставляет участникам свободу для создания ярких киноработ, стирая границы между стилями и жанрами. Единственным ограничением станет хронометраж: созданные при помощи мобильных устройств фильмы по своей продолжительности не должны превышать 10 минут.

«Современные технологии не только делают более удобным решение повседневных задач, но также открывают перед пользователями фактически безграничные возможности для творческого самовыражения. Опыт прошлого года и предложенный свободный формат продемонстрировали это особенно отчетливо: еще никогда наш фестиваль не видел такого количества разноплановых и интересных работ, благодаря чему общее количество фильмов, представленных за все годы существования velcom Smartfilm, превысило 1000. Это стало своего рода вызовом для организаторов фестиваля. Но, несмотря на всю сложность задачи, опытом, который нам интересно развивать уже в рамках нынешнего фестиваля», – отметила начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.

Обладатель Гран-При фестиваля velcom Smartfilm получит денежный приз в размере 3 000 белорусских рублей. Первая, вторая и третья премии будут отмечены премиальными смартфонами – Apple iPhone 8 256GB, Samsung SM-G955FD и Huawei Mate 10 Pro (BLA-L29) соответственно. Кроме того, начиная с этого года победителям будут вручаться памятные статуэтки фестиваля velcom Smartfilm с его новой символикой, которая подчеркивает международный статус фестиваля.

Прием заявок на участие в фестивале стартовал 14 ноября и закончится 31 декабря. Как и в прошлые годы, velcom Smartfilm проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси. Судьбу Гран-При и трех призовых мест определит профессиональное жюри в составе киноведа, директора программы игрового кино фестиваля «Лістапад» Игоря Сукманова, киноаналитика и культуролога Максима Жбанкова, киноведа и кинокритика Антона Сидоренко, режиссера Митрия Семенова-Алейникова, главного редактора Afisha.TUT.by Анны Ефременко и продюсера Леонида Калитени.

«В силу разноплановости представленных работ выбор победителя – непростая задача для жюри. В этом году мы сможем не просто выбрать лучших, но и сопоставить свои выводы и впечатления с альтернативным мнением народного жюри и зрителей. Это создает дополнительную интригу и делает процесс определения победителей более интересным, но в то же время более ответственным. Что, безусловно, поднимает на новый уровень авторитет фестиваля и делает участие в нем еще более престижным», – высказал мнение представитель жюри фестиваля velcom Smartfilm Антон Сидоренко.

Еще одним нововведением 7-го Фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm станет специально учрежденный приз народного жюри. Его обладатель определится в несколько этапов. По итогам голосования зарегистрированных посетителей официального сайта фестиваля smartfilm.by будет сформирован шорт-лист народного жюри. 23 января 2018 года вошедшие в него работы все желающие смогут увидеть на большом экране в velcom cinema сети кинотеатров Silver Screen. А народное жюри в составе успешно прошедших кинотест посетителей сайта и специально приглашенных экспертов под председательством Тараса Тарналицкого определит победителя.

Свои варианты специальной номинации в рамках фестиваля смогут предложить и пользователи групп velcom likes в социальных сетях. Впоследствии среди них будет определена наиболее оригинальная, а народное жюри присудит победу в ней одной из работ-участниц.

Дополнят программу velcom Smartfilm специальные мероприятия для участников фестиваля и киноманов. Одним из них станет показ и обсуждение картины белорусского режиссера Юлии Шатун «Завтра» – победителя Национального конкурса кинофестиваля «Лістапад-2017». А в декабре состоится «Киноночь», где у зрителей будет возможность не только увидеть фильмы-победители международных кинофестивалей, но и обсудить их с экспертами.