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Зарплаты медиков вырастут с 1 декабря: у кого и на сколько?
14.11.2017 18:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Зарплаты младшего медперсонала государственных учреждений здравоохранения вырастут с 1 декабря текущего года вместе с зарплатами других низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы, сообщили Sputnik в отраслевом профсоюзе.
Ранее премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков анонсировал повышение зарплат некоторым категориям работников бюджетной сферы. На минувшей неделе министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич в парламенте подтвердила эти планы правительства. Вместе с тем, по ее словам, речь идет об увеличении зарплат, прежде всего, работникам социальной сферы и учреждений культуры – именно эти категории бюджетников сейчас являются самым низкооплачиваемыми. Повышение составит 7%, также уточнила Костевич.
Медиков повышение тоже затронет
Как сообщили Sputnik в Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения, с 1 декабря планируется поднять зарплаты и младшему медперсоналу, который работает в государственных поликлиниках и больницах. В частности, будут повышены зарплаты санитарок, младших медицинских сестер, некоторым категориям обслуживающего персонала.
Планируется также поднять зарплаты молодым врачам, которые не имеют квалификационных категорий и опыта работы, то есть выпускникам медицинских институтов. Сейчас доплаты молодым специалистам производятся из средств местных бюджетов и собственных средств учреждений здравоохранения, если у них существует такая возможность. Речь же идет о том, чтобы перевести эту материальную поддержку на государственный уровень.
© Sputnik / Виктор Толочко
В отраслевом профсоюзе уточнили, что повышение составит 7%.
Там также добавили, что профсоюзы совместно с Минздравом подготовили предложения по внесению изменений в нормативные акты, касающиеся вопросов зарплаты.
В отраслевом профсоюзе напомнили, что ранее вместе с Минздравом уже был запланирован рост реальных денежных доходов работников здравоохранения.
В частности, профсоюзы вместе с Минздравом хотят добиться, чтобы в коллективных договорах была закреплена норма о повышении доли оплаты труда по тарифным ставкам и окладам в среднемесячной заработной плате, в том числе по установлению тарифных ставок и окладов не ниже бюджета прожиточного минимума, а в перспективе и минимального потребительского бюджета.
Кто сейчас получает доплаты?
В настоящее время в системе здравоохранения примерно 17% работников получают зарплаты в размере ниже установленного по стране минимального уровня оплаты труда. Больше всего низкооплачиваемых работников в Витебске и Витебской области, меньше всего – в столице, где их доля не достигает 5%.
Доплаты до уровня минимальной зарплаты получают, в основном, уборщики помещений, санитарки, повара, кухонные рабочие, лифтеры, младшие медицинские сестры.
По данным Белстата, в сентябре зарплаты работников здравоохранения в среднем по стране составили 655,2 рубля и выросли по сравнению с августом чуть больше, чем на 20 рублей. При этом средняя зарплата врачей составила в сентябре 1 тысячу 22,9 рубля, средний медперсонал получал 646,5 рубля.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выше, чем по стране, были зарплаты у врачей в Минске, Могилевской области и Минской области, на последнем месте оказались врачи в Гродненской области.
Примерно таким же оказался рейтинг зарплат и среднего медперсонала: в Минске медсестры получали в сентябре в среднем 763,5 рубля, в Гродненской области, которая оказалась в нижней строке зарплатного рейтинга – 579 рублей.
Реальная зарплата среднего медперсонала, которая рассчитывается с учетом инфляции, в сентябре выросла на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года, а у врачей – на 5,9%.
Ранее правительство заявило о планах довести к концу года среднюю зарплату работников бюджетной сферы до 800 рублей.
В целом же, как ранее сообщал Sputnik, к концу года, согласно поставленной президентом задаче средняя зарплата по стране должна достичь не менее тысячи рублей.
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Обещанное правительством повышение зарплат бюджетникам коснется не только работников соцсферы и культуры – младший медперсонал тоже ждет повышение примерно на...
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