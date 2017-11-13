Россельхознадзор наказал фермеров РБ, не пустивших к себе проверку

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Россельхознадзор с 10 ноября запретил семи белорусским компаниям ввозить в Россию плодоовощную продукцию из-за срыва проверок на данных предприятиях, сообщило во вторник российское ведомство.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск ответил Россельхознадзору: все согласованные предприятия посещены

Под запрет попали томаты СУП "Азотсервис", яблоки СПК им В. И. Кремко, грибы фермерского хозяйства "СОВ Агро-продукт", томаты и яблоки фермерского хозяйства "Гедеон", грибы производства ИП Мартыненко Ю. А. и "Бренд Каприз", а также яблоки сельскохозяйственного филиала "Клецкий".

"Россельхознадзор с 10 ноября запретил ввоз растительной продукции высокого фитосанитарного риска вышеперечисленных предприятий до проведения Россельхознадзором соответствующих проверочных мероприятий", – сказали в ведомстве.

Там также выразили сожаление, что белорусская сторона не предоставила инспекторам возможность посетить данных производителей.

Как ранее сообщал Sputnik, при проверках инспекторы Россельхознадзора посетили более 30 предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию томатов, грибов и яблок в Беларуси, на семь предприятий представителей ведомства не пустили .

Впоследствии Минсельхозпрод республики отреагировал на заявления российского ведомства, заявив, что инспекции указанных хозяйств не были согласованы , а местные власти не уведомлены об этом.