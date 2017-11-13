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Россельхознадзор наказал фермеров РБ, не пустивших к себе проверку
14.11.2017 19:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Россельхознадзор с 10 ноября запретил семи белорусским компаниям ввозить в Россию плодоовощную продукцию из-за срыва проверок на данных предприятиях, сообщило во вторник российское ведомство.
© Sputnik / Виктор Толочко
Под запрет попали томаты СУП "Азотсервис", яблоки СПК им В. И. Кремко, грибы фермерского хозяйства "СОВ Агро-продукт", томаты и яблоки фермерского хозяйства "Гедеон", грибы производства ИП Мартыненко Ю. А. и "Бренд Каприз", а также яблоки сельскохозяйственного филиала "Клецкий".
"Россельхознадзор с 10 ноября запретил ввоз растительной продукции высокого фитосанитарного риска вышеперечисленных предприятий до проведения Россельхознадзором соответствующих проверочных мероприятий", – сказали в ведомстве.
Там также выразили сожаление, что белорусская сторона не предоставила инспекторам возможность посетить данных производителей.
Как ранее сообщал Sputnik, при проверках инспекторы Россельхознадзора посетили более 30 предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию томатов, грибов и яблок в Беларуси,
Впоследствии Минсельхозпрод республики отреагировал на заявления российского ведомства, заявив, что
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В российском ведомстве выразили сожаление, что белорусская сторона не предоставила инспекторам возможность посетить данных производителей.
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