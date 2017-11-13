ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор наказал фермеров РБ, не пустивших к себе проверку

14.11.2017 19:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Россельхознадзор с 10 ноября запретил семи белорусским компаниям ввозить в Россию плодоовощную продукцию из-за срыва проверок на данных предприятиях, сообщило во вторник российское ведомство.

Россельхознадзор наказал фермеров РБ, не пустивших к себе проверку
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск ответил Россельхознадзору: все согласованные предприятия посещены

Под запрет попали томаты СУП "Азотсервис", яблоки СПК им В. И. Кремко, грибы фермерского хозяйства "СОВ Агро-продукт", томаты и яблоки фермерского хозяйства "Гедеон", грибы производства ИП Мартыненко Ю. А. и "Бренд Каприз", а также яблоки сельскохозяйственного филиала "Клецкий".

"Россельхознадзор с 10 ноября запретил ввоз растительной продукции высокого фитосанитарного риска вышеперечисленных предприятий до проведения Россельхознадзором соответствующих проверочных мероприятий", – сказали в ведомстве.

Там также выразили сожаление, что белорусская сторона не предоставила инспекторам возможность посетить данных производителей.

Как ранее сообщал Sputnik, при проверках инспекторы Россельхознадзора посетили более 30 предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию томатов, грибов и яблок в Беларуси, на семь предприятий представителей ведомства не пустили.

Впоследствии Минсельхозпрод республики отреагировал на заявления российского ведомства, заявив, что инспекции указанных хозяйств не были согласованы, а местные власти не уведомлены об этом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российском ведомстве выразили сожаление, что белорусская сторона не предоставила инспекторам возможность посетить данных производителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Валютная осень: граждане снимали деньги со счетов и сдавали доллары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика