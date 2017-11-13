Валютная осень: граждане снимали деньги со счетов и сдавали доллары

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. В октябре на валютном рынке Беларуси произошли неожиданные изменения: если население продолжало оставаться чистым продавцом валюты, то предприятия – резиденты республики, вопреки тенденции предыдущих месяцев, купили валюты больше, чем продали.

Кроме того, как свидетельствует статистика Национального банка страны, в октябре граждане предпочитали тратить больше средств с текущих (зарплатных) счетов, чем переводить их в срочные вклады с целью сбережения.

Обменники: банки снова в выигрыше

По данным Национального банка, в октябре физлица продали банкам наличной валюты почти н 178,6 миллионов долларов больше, чем купили у них. Всего за октябрь граждане отнесли в обменники 646,2миллиона долларов, купили – 467,6 миллионов долларов.



© Pixabay Доллар приближается к курсу в Br2

За десять месяцев этого года чистая продажа валюты физлицами сложилась в объеме 1,7 миллиарда долларов.

В безналичном сегменте физлица выступили чистыми покупателями валюты: чистая покупка составила 30,8 миллионов долларов. Если рассматривать данные с начала года, то здесь граждане выступили чистыми продавцами безналичной валюты, сальдо в пользу физлиц составило 370,9 миллионов долларов.

Следует отметить, что в Беларуси граждане остаются чистыми продавцами валюты уже 21 месяц подряд, и за это время отнесли в обменники 3,8 миллиардов долларов.

При этом характерно, что в последние месяцы объем покупки наличной валюты физлицами устойчиво превышает 400 миллионов долларов в месяц.

"Причиной этому служит, в первую очередь, рост зарплат и доходов граждан в долларовом эквиваленте, согласно планам и намерениям властей. Однако эти средства направляются, в основном, не на покупку товаров и услуг, в депозиты, недвижимость, а в так называемые "валютные заначки", — отметили в данной связи опрошенные Sputnik эксперты белорусского валютного рынка.

Пик инфляции в октябре и депозиты

Эксперты полагают, что ситуацию на наличном валютном рынке в октябре следует рассматривать в привязке к статистике о срочных и переводных депозитах граждан.

Так, по данным Нацбанка, на 1 ноября население хранило на переводных депозитах около 1,8 миллиардов рублей, что на 10% меньше по сравнению с данными на начало октября.

При этом объем срочных депозитов вырос на 0,9%.

Как полагают эксперты, это говорит о том, что в октябре граждане предпочитали тратить средства с текущих счетов, чем сберегать их, переводя на срочные депозиты.

Данные Нацбанка также говорят о том, что продолжается отток средств со срочных валютных депозитов. На 1 ноября физлица хранили в таких вкладах порядка 6,7 миллиардов долларов в эквиваленте. По сравнению с данными на 1 октября срочные валютные депозиты сократились на 0,4%, по сравнению с началом года снижение составило 3%.



© Sputnik / Виктор Толочко Калинин: инфляция достигла исторического минимума

В данной связи эксперты обращают внимание, что в октябре инфляция в стране была значительно выше, чем в предыдущие месяцы. Рост цен на товары и услуги стал поводом для оживления девальвационных ожиданий, и последние данные валютных торгов показывают, что эти ожидания отчасти оправдались.

"Всплеск инфляции и ожидаемый в связи с этим рост девальвационных настроений привел к тому, что население было вынуждено снимать больше средств с текущих счетов, но, как показывает статистика валютного рынка, тратились эти деньги на покупку наличной валюты", — отметили собеседники агентства.

Таким образом, считают эксперты, граждане стремились пополнить уже истраченные валютные накопления. В то же время физлица продолжали сдавать валюту, чтобы поддержать привычный уровень жизни.

"С ростом зарплат у людей появилось больше возможностей откладывать валюту, а не тратить ее, и это должно стать определенным сигналом для власти: последствия роста незаработанной зарплаты, бум потребительского кредитования и одновременное раскручивание инфляции могут быть предвестниками очередного валютного кризиса", — считают эксперты.

Предприятия изменили тактику

По данным Нацбанка, в октябре предприятия – резиденты Беларуси выступили чистыми покупателями валюты, в отличие от предыдущих месяцев. Так, чистая покупка валюты составила 42 миллиона долларов. Всего же резиденты купили за месяц 1,6 миллиарда долларов, продали – 1,57 миллиардов долларов.

Примечательно, что такая ситуация сложилась на фоне уплаты квартальных налогов, для чего предприятия традиционно продают валютные запасы.

Изменение ситуации в корпоративной секторе эксперты объясняют несколькими причинами.

Во-первых, с 1 октября вступило в силу решение Нацбанка об уменьшении до 10% норматива по обязательной продаже части валютной выручки. Это привело к тому, что через БВФБ предприятия продали только 229,6 миллионов долларов, что более чем в 14 раза меньше по сравнению с сентябрем. Как свидетельствует биржевая статистика, предложение валюты на БВФБ не перекрыло спрос на валюту вне биржи.

Во-вторых, в октябре правительство и Нацбанк суммарно выплатили в рамках своих внешних обязательств около 700 миллионов долларов, что существенно превышает такие платежи в сентябре и августе.

Еще одним факторов стала остановка на плановый капремонт Мозырского НПЗ с середины сентября по конец октября. МНПЗ, наряду с вторым нефтеперерабатывающим заводом страны ОАО "Нафтан" и калийным комбинатом ОАО "Беларуськалий" являются основными валютными донорами бюджета.

Таким образом, в октябре население выступало основным источником притока валюты. И хотя граждане продавали больше, чем покупали, цифры говорят о том, что инфляция и рост доходов оказывали свое давление на валютный рынок.