Цены на топливо в РФ достигли максимума: чего ждать Беларуси

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. В России цены на автомобильное топливо обновили свой исторический максимум, свидетельствуют данные российских товарно-сырьевых бирж.



© Инфографика Стоимость бензина в странах Европы

Традиционно в октябре оптовые цены на топливо в РФ начинают снижаться: НПЗ завершают остановочные ремонты и восстанавливают объемы производства, а потребление на внутреннем рынке несколько падает из-за окончания осенних полевых работ. Однако в этом году цены на бензин и дизтопливо возобновили рост в сентябре, и он до сих пор не прекращается.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснял рост цен на автомобильное топливо в России улучшением делового климата. По его словам, рост потребления приводит и к росту цен, это закономерно и в целом позитивно для российской экономики.

Во всем виноваты ремонты и трейдеры

По мнению российских аналитиков топливного рынка, одной из основных причин нехарактерной ценовой ситуации стал остановочный ремонт на принадлежащем "Газпром нефти" Московском НПЗ. Этот завод — основной поставщик топлива для центральных регионов Росии. В настоящее время на ремонт остановлена установка каталитического крекинга — главный узел в цепи первичной переработки нефти предприятия. Ремонт должен продлиться, по плану, до середины ноября.

В то же время Федеральная антимонопольная служба РФ полагает, что в росте цен на топливо виноваты трейдеры, которые специально взвинчивают цены на фоне сократившегося предложения и растущего спроса. В настоящее время ФАС РФ расследует сделку между двумя нефтетрейдерами, которая была заключена по цене, превышающей рыночную на 5 тысяч российских рублей за тонну.

Сами трейдерские компании отмечают, что ремонт на Московском НПЗ совпал с ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. Это вынуждает трейдерские компании закупать топливо в гораздо больших объемах, поскольку с ростом мировых цен вырастут и цены на внутреннем рынке.

В совокупности все эти причины привели к тому, что на 13 ноября цены на бензин АИ-95 в России достигли 44,9 тысячи рублей за тонну.

Минск сможет рассчитывать на продажи в РФ

В текущем году Россия освободила Беларусь от жесткого обязательства поставлять в РФ автомобильное топливо в обмен на поставки на белорусские НПЗ сырой нефти. Это стало следствием жесткой ценовой политики белорусов, которые с самого начала отказывались продавать на российских биржах бензин и дизтопливо в привязке к российским котировкам: себестоимость белорусского бензина была существенно выше российской, и терять прибыли белорусские переработчики и трейдеры не хотели. В результате такой политики продажи белорусского топлива на Московской и Санкт-Петербургской биржах сокращались и постепенно сошли на минимум.

Теперь, полагают эксперты, с ростом внутрироссийских цен, у белорусских трейдеров есть шансы контрактовать топливо на этих биржевых площадках на достаточно выгодных условиях. А с учетом того, что продажи на бывшем всегда суперпремиальным украинском рынке снижаются, российская перспектива представляется Минску достаточно выгодной.

Лишний бензин хлынет в Беларусь

Беларусь и Россия в 2011 году унифицировали нефтяные пошлины, однако внутренние цены на топливо страны формируют самостоятельно. Этот фактор нужно учитывать, особенно тогда, когда в двух соседних государствах возникает диспаритет цен.

Некоторое время назад Беларусь отказалась от ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС, поскольку цены на внутреннем рынке достигли уровня соседних стран. Теперь же ситуация изменилась не в пользу Беларуси.

Есть и еще одно обстоятельство, которое заставляет белорусские власти внимательно смотреть на российский топливный рынок: в этом году российские нефтяные компании практически перестали перерабатывать на условиях процессинга нефть на белорусских НПЗ. Напротив, российские НК считают более выгодным для себя ввозить топливо из России в Беларусь и продавать его через собственные сети АЗС, пускай и по ценам, привязанным к установленному концерном "Белнефтехим" уровню.

Российские эксперты полагают, что в РФ в среднесрочной перспективе предложение топлива будет превышать спрос на него, однако цены на топливо продолжат расти.

Как отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, для этого есть все основания: налоговый маневр идет по плану, ставки акцизов выросли, однако правительство не позволило НПЗ переложить эти затраты на бензиновые цены. При этом сократилась рентабельность самих АЗС, и это значит, что цены на бензин будут расти более быстрыми, чем инфляция, темпами.

По прогнозам, в 2017 году профицит российского рынка топлива составит более 7 миллионов тонн, и весь этот объем будет поставлен за пределы страны, в том числе в Беларусь, которая привлекательнее всего по логистике.

В 2018 году профицит автомобильного бензина в России может превысить 10 миллионов тонн, а с учетом мощностей российских НПЗ по переработке, свободные экспортные объемы могут превысить 11 миллионов тонн.

Ждать ли роста цен?

Импорт российского топлива выгоден белорусским властям, поскольку позволяет высвободить большие объемы для экспорта топлива собственного производства. Следовательно, Минску придется реагировать на внутренние цены, чтобы российские компании не утратили своего интереса к белорусскому рынку.

Еще одна составляющая ценовой игры белорусских властей — нужды заводов, которым необходимо завершать модернизацию своих мощностей.

После двухлетнего моратория в марте 2017 года состоялось первое повышение цен на автомобильное топливо. Бензин и дизтопливо подорожали на копейку, и за несколько таких шагов к настоящему времени цены на топливо в стране выросли немногим более чем на 5%. После весны "Белнефтехим" взял паузу, однако с завершением основных осенних полевых работ топливо снова начало дорожать.

НПЗ и ПО "Белоруснефть", которой принадлежит почти 70% топливного рынка страны, считают, что в оптимальном варианте цены на топливо должны вырасти на 10%.

Как отмечают сами заводы, цены на топливо в Беларуси были бы рентабельными для них при цене нефти порядка 45 долларов за баррель и курсе белорусского рубля к доллару в 1,4 рубля.

Однако мировые цены на нефть выросли, а официальный курс доллара вплотную приблизился к 2 рублям.

По оценкам белорусских профильных экспертов, в Беларуси оптимальная цена бензина с учетом мировой цены в пределах 50-55 долларов за баррель, а также влияния налогового маневра на нефтяную отрасль должна быть установлена на уровне 91 цента за литр.

Не стоит ожидать, что правительство, стремящееся удержать в 2017 году инфляцию на уровне не выше 7%, повысит цены до такого уровня.

Скорее всего, полагают эксперты, стратегия "копеечного" повышения цен продолжится: под давлением российского рынка и мировых котировок долго удерживать стоимость топлива в Беларуси на сегодняшнем уровне не получится.