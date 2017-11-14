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Курс доллара в банках перешагнул отметку в Br2

15.11.2017 10:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Доллар США в белорусских банках утром в среду уже продается дороже двух рублей — курс иностранной валюты преодолел годовой максимум.

Курс доллара в банках перешагнул отметку в Br2
© Flickr/ 401(K) 2012
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На протяжении всего ноября биржевой курс доллара относительно белорусского рубля продолжает расти: сегодня официальная стоимость американской валюты по Нацбанку составляет 1,9976.

Белорусские коммерческие банки начали продавать доллар по стоимости выше двух рублей еще в понедельник, а в среду утром во всех отделениях курс валюты начинается от этой отметки. Так, сейчас минимальная стоимость продажи доллара составляет 2,050, а максимальная — 2,0180 белорусских рублей.

Дорожает в республике и евро. Минимальный курс продажи европейской валюты банками на утро 15 ноября составил 2,34, а максимальный — 3,3810 белорусских рубля. 100 российских рублей продают по курсу от 3,34 до 3,4 белорусских.

Покупают доллары банки по цене от 1,99 до 2,0040 белорусских рублей. Евро в отделениях берут от 2,33 до 2,36 белорусских, 100 российских рублей — от 3,17 до 3,32.

Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершатся в среду в час дня, после чего Нацбанк установит официальные курсы. Согласно белорусскому законодательству, коммерческие банки имеют право на небольшой "коридор" при образовании стоимости иностранных валют.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стоимость доллара в банках республики варьируется от 2,050 до 2,0180 белорусских рублей.

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