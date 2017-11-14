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Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 2,9%

15.11.2017 11:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 2,9%

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 2,9%, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"По итогам работы за десять месяцев в агропромышленном комплексе наблюдается положительная динамика развития. Темп роста производства продукции сельского хозяйства во всех категориях составил 102,9%, в сельхозорганизациях - 103,8%", - отметил министр.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 2,9%, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре...

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