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Система контроля качества белорусской сельхозпродукции выстроена на всех этапах - Леонид Заяц

15.11.2017 12:23 — Новости Экономики | БелТА  
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система контроля качества белорусской сельхозпродукции выстроена на всех этапах, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"У нас в Беларуси известны случаи, чтобы отечественный продукт стал опасным? Нет. Такого нет, потому что у нас выстроена система контроля (качества. - Прим. БЕЛТА) от входного сырья до переработки, хранения и при отгрузке. В этом задействованы все аккредитованные лаборатории с современным оборудованием. Люди, которые ставят свои подписи, ставят печати, персонально несут ответственность за безопасность продукта", - подчеркнул министр.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система контроля качества белорусской сельхозпродукции выстроена на всех этапах, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре...

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