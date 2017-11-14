ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 2,9%

15.11.2017 11:21 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 2,9%

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 2,9%, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"По итогам работы за десять месяцев в агропромышленном комплексе наблюдается положительная динамика развития. Темп роста производства продукции сельского хозяйства во всех категориях составил 102,9%, в сельхозорганизациях - 103,8%", - отметил министр.

Леонид Заяц рассказал, что произведено на 46 тыс. т мяса больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 176 тыс. т больше молока. "Обеспечен рост поголовья крупного рогатого скота - на 66 тыс., рост поголовья свиней - на 83 тыс. На 1,2 млн стало больше птицы. Кроме того, заготовлено для общественного животноводства больше зерна, больше травянистых кормов. Это значит, что создана прочная база для развития главного драйвера экономики - отрасли животноводства", - пояснил он.

Глава аграрного ведомства обратил внимание, что в растениеводстве также наблюдаются успехи. "Мы произвели на 700 тыс. т зерна больше к уровню прошлого года, а если во всех категориях хозяйств - то где-то на 1 млн т зерна больше. Обеспечили рост урожайности - достигли 35,6 ц/га. Это позволило нам заготовить на продовольственные цели в достатке зерна, обеспечить семенной материал, обеспечить племенное животноводство в необходимом количестве фуражным зерном", - пояснил он.

Министр сообщил, что есть рост и в производстве рапса - его произведено в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Этого удалось достичь за счет урожайности, которая составила 21,9 ц/га - на 6,5 ц выше уровня 2016 года. "Есть рост и в технических культурах, в частности, в производстве сахарной свеклы - было накопано порядка 4,9 млн т с урожайностью 501 ц/га (на 56 ц выше уровня прошлого года). Хороший рост урожайности картофеля", - сказал Леонид Заяц. Он уточнил, что в этом году посадки картофеля были сокращены, но за счет роста урожайности обеспечен валовой сбор на уровне 2016 года.

Также Леонид Заяц рассказал, что в Беларуси собрано 645 тыс. т овощей. "Это позволило нам обеспечить закладку в стабилизационные фонды картофеля и овощей, а также создать запас для реализации на экспорт. В прошлом году мы продали порядка 300 тыс. т картофеля и выручили хорошие деньги. В этом году цена на картофель выросла, а у нас в запасе тоже есть не менее 300 тыс. т для реализации на экспорт", - резюмировал он.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 2,9%, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Фанерой над Парижем, Лондоном и Веной: как полесские фанерщики завоевывали Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика