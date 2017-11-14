15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 2,9%, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"По итогам работы за десять месяцев в агропромышленном комплексе наблюдается положительная динамика развития. Темп роста производства продукции сельского хозяйства во всех категориях составил 102,9%, в сельхозорганизациях - 103,8%", - отметил министр.

Леонид Заяц рассказал, что произведено на 46 тыс. т мяса больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 176 тыс. т больше молока. "Обеспечен рост поголовья крупного рогатого скота - на 66 тыс., рост поголовья свиней - на 83 тыс. На 1,2 млн стало больше птицы. Кроме того, заготовлено для общественного животноводства больше зерна, больше травянистых кормов. Это значит, что создана прочная база для развития главного драйвера экономики - отрасли животноводства", - пояснил он.

Глава аграрного ведомства обратил внимание, что в растениеводстве также наблюдаются успехи. "Мы произвели на 700 тыс. т зерна больше к уровню прошлого года, а если во всех категориях хозяйств - то где-то на 1 млн т зерна больше. Обеспечили рост урожайности - достигли 35,6 ц/га. Это позволило нам заготовить на продовольственные цели в достатке зерна, обеспечить семенной материал, обеспечить племенное животноводство в необходимом количестве фуражным зерном", - пояснил он.

Министр сообщил, что есть рост и в производстве рапса - его произведено в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Этого удалось достичь за счет урожайности, которая составила 21,9 ц/га - на 6,5 ц выше уровня 2016 года. "Есть рост и в технических культурах, в частности, в производстве сахарной свеклы - было накопано порядка 4,9 млн т с урожайностью 501 ц/га (на 56 ц выше уровня прошлого года). Хороший рост урожайности картофеля", - сказал Леонид Заяц. Он уточнил, что в этом году посадки картофеля были сокращены, но за счет роста урожайности обеспечен валовой сбор на уровне 2016 года.

Также Леонид Заяц рассказал, что в Беларуси собрано 645 тыс. т овощей. "Это позволило нам обеспечить закладку в стабилизационные фонды картофеля и овощей, а также создать запас для реализации на экспорт. В прошлом году мы продали порядка 300 тыс. т картофеля и выручили хорошие деньги. В этом году цена на картофель выросла, а у нас в запасе тоже есть не менее 300 тыс. т для реализации на экспорт", - резюмировал он.-0-

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