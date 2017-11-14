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Система контроля качества белорусской сельхозпродукции выстроена на всех этапах - Леонид Заяц

15.11.2017 12:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Система контроля качества белорусской сельхозпродукции выстроена на всех этапах - Леонид Заяц
Леонид Заяц во время пресс-конференции

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система контроля качества белорусской сельхозпродукции выстроена на всех этапах, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"У нас в Беларуси известны случаи, чтобы отечественный продукт стал опасным? Нет. Такого нет, потому что у нас выстроена система контроля (качества. - Прим. БЕЛТА) от входного сырья до переработки, хранения и при отгрузке. В этом задействованы все аккредитованные лаборатории с современным оборудованием. Люди, которые ставят свои подписи, ставят печати, персонально несут ответственность за безопасность продукта", - подчеркнул министр.

Комментируя появившуюся накануне информацию о том, что Россия может запретить поставки белорусской свинины из-за выявления в свиноводческой продукции опасных веществ, Леонид Заяц отметил, что в этом случае нужно разбираться. "Я не готов сейчас что-то голословно заявлять - необходимо разобраться. Но нужно учесть, что все эти образцы отбираются на территории России в одностороннем порядке. И в одностороннем порядке происходит их исследование в тех лабораториях, которые принадлежат России. Очень трудно доказывать преимущества своего товара, если образцы отбираются и исследуются на той территории, на которой покупают продукцию. Если бы это были независимые лаборатории - тогда понятно. Так было бы, наверное, более справедливо", - заявил он.

Министр отметил, что есть много способов не пустить товар на рынок. "К примеру, Европа защитила своих производителей - подняла пошлины. И как туда сейчас зайти? Кто наш сыр будет покупать в 2 раза дороже? Не хотелось бы, чтобы мы (с Россией. - Прим. БЕЛТА) на таких началах строили свои торгово-экономические отношения, ведь согласно договоренностям в ЕАЭС должно быть беспрепятственное продвижение товаров и рабочей силы", - резюмировал Леонид Заяц.

Затрагивалась также тема информационного взаимодействия с Россельхознадзором и работы с российской информационной системой "Меркурий". "Что касается работы с "Меркурием", должен отметить, что мы плотно работаем с российской стороной, у нас создана рабочая группа по подготовке специалистов. Уверен, что мы будем работать в гармонии с Россельхознадзором, объективно и прозрачно представлять ту информацию, в которой он нуждается", - констатировал министр.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система контроля качества белорусской сельхозпродукции выстроена на всех этапах, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре...

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