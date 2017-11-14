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Курс биткоина снова превысил $7 тыс.

15.11.2017 17:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина в среду снова превысил 7 тысяч долларов США, свидетельствуют данные торгов.

Курс биткоина снова превысил тыс.
© REUTERS/ Benoit Tessier/Illustration/File Photo
Курс биткоина резко упал – на $1 тыс.

Пять дней назад биткоин упал ниже этой отметки – за несколько дней криптовалюта потеряла в цене 1,5 тысячи долларов, 12 ноября за нее давали 5,6 тысячи.

В среду биткоин на бирже Bitfinex торговался на уровне 7,07 тысячи долларов, на BitStamp – 7,18 тысячи, на Poloniex – 7,07 тысячи долларов.

В настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет более 218 миллиардов долларов.

Биткоин традиционно занимает первое место по капитализации – 119 миллиардов долларов (более 54 рынка криптовалют), на втором месте – Ethereum (32 миллиарда), на третьем – Bitcoin Cash (21 миллиард).

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет более 218 миллиардов долларов.

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