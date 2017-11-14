Производство с/х в Беларуси за 10 месяцев выросло на 2,9%

Об этом заявил 15 ноября на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Он отметил, что в Беларуси произведено на 46 тыс. тонн мяса больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 176 тыс. тонн больше молока.

Выросло поголовье крупного рогатого скота – на 66 тыс., свиней – на 83 тыс., поголовье птицы – на 1,2 млн стало больше птицы. Также заготовлено для общественного животноводства больше зерна и травянистых кормов, передает БелТА .

Заяц обратил внимание, что в растениеводстве также наблюдаются успехи. Беларусь произвела на 700 тыс. т зерна больше к уровню прошлого года, а если во всех категориях хозяйств – то на 1 млн т зерна больше. Урожайность достигла 35,6 ц/га.

Производство сахарной свеклы оказалось на 56 ц выше уровня прошлого года. В нынешнем году посадки картофеля были сокращены, но за счет роста урожайности обеспечен валовой сбор на уровне 2016 года.

Министр отметил, что в Беларуси собрано 645 тыс. т овощей. «Это позволило нам обеспечить закладку в стабилизационные фонды картофеля и овощей, а также создать запас для реализации на экспорт. В прошлом году мы продали порядка 300 тыс. т картофеля и выручили хорошие деньги. В этом году цена на картофель выросла, а у нас в запасе тоже есть не менее 300 тыс. т для реализации на экспорт», – подчеркнул он.