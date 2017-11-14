Доллар обновил максимум: чего ждать дальше?

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Белорусский рубль по итогам валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже существенно ослабел к доллару и евро, но несколько укрепился по отношению к российскому рублю.

Аналитики финансового рынка полагают, что стоит ожидать дальнейшего плавного ослабления национальной валюты. По их мнению, это станет закономерным следствием взятого Россией курса на ослабление российского рубля, а также давлением на валютный рынок со стороны населения и субъектов хозяйствования.

Пробита отметка в 2 рубля за доллар

По итогам торгов на БВФБ в среду Нацбанком были установлены официальные курсы валют:

доллар США – 2,0057

евро – 2,3702

100 российских рублей – 3,3296

Эти торги стали одиннадцатыми по счету, которые завершились подорожанием американской валюты. В последний раз курс доллара превышал психологическую отметку в 2 рубля за доллар весной прошлого года.

Годовой максимум обновил и евро, который стал дороже более чем на 3,5 копейки. Российский рубль, напротив, укрепился.

Официальные курсы валют в Беларуси отличаются от курсов коммерческих банков, которые имеют право самостоятельно устанавливать их для своих обменных пунктов с учетом экономически обоснованной прибыли. Поэтому для граждан, которые будут пытаться купить валюту в обменниках, доллар и евро будут стоить еще дороже.

Почему падает белорусский рубль?

Как ранее сообщал Sputnik, еще в мае этого года правительство России взяло курс на ослабление российского рубля почти на 25% в ближайшие три года. Согласно макропрогнозу, утвержденному в середине мая российским Кабмином, уже к концу этого года курс может вырасти до 68 российских рублей за доллар (рост на 19% к текущему курсу). Такие параметры заложены в "базовом" сценарии развития российской экономики.



© Pixabay Доллар преодолел психологическую отметку в два рубля

На 2018 год согласно этому сценарию заложена дальнейшая девальвация до 70 рублей за доллар. В 2019-м году доллар вырастет до 71,2 рубля, а в 2020-м – до 72,7 рубля.

При этом "консервативный" сценарий для российской экономики, который также был озвучен на майском заседании правительства РФ, предполагает еще большую девальвацию – до 73,3 российского рубля за доллар уже в 2018 году, и 76,4 в 2020 году.

Российский рубль с недавнего времени оказывает гораздо более весомое влияние на курс белорусской валюты: его доля в валютной корзине Нацбанка Беларуси составляет 50%. Поэтому все колебания, происходящие с курсом российского рубля, "зеркально" отражаются на курсообразовании в Беларуси.

Поэтому стоит ожидать, что в случае сильного ослабления российского рубля в РФ на белорусском рынке российский рубль будет дешеветь к белорусскому рублю, евро и доллар начнут дорожать.

Однако, как полагают аналитики валютно-финансового рынка и брокеры рынка Forex, эти колебания не будут абсолютно зеркальными. Часть девальвационного давления возьмет на себя падение российского рубля, часть – рост "зайчика" к доллару. Таким образом, сам белорусский рубль окажется где-то в середине этого коридора.

Кто давит на валютный рынок?

На минувшей неделе доллар подорожал на 0,58%, евро – на 0,5%, российский рубль подешевел на 0,86%. В целом корзина просела на 0,16%, а это значит, что белорусский рубль укрепился.

Аналитики отмечают, что для оценки дальнейшей ситуации с курсом нацвалюты нужно смотреть на тенденции на валютном рынке страны.

Между тем в октябре, по данным Нацбанка, на валютном рынке Беларуси произошли неожиданные изменения: если население продолжало оставаться чистым продавцом валюты, то предприятия – резиденты республики, вопреки тенденции предыдущих месяцев, купили валюты больше, чем продали.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Колташов: доллару нужна девальвация

Кроме того, как свидетельствует статистика Национального банка страны, в октябре граждане предпочитали тратить больше средств с текущих (зарплатных) счетов, чем переводить их в срочные вклады с целью сбережения.

Следует отметить, что в Беларуси граждане остаются чистыми продавцами валюты уже 21 месяц подряд, и за это время отнесли в обменники 3,8 миллиарда долларов.

При этом характерно, что в последние месяцы объем покупки наличной валюты физлицами устойчиво превышает 400 миллионов долларов в месяц.

Кроме того, нужно учитывать, что в октябре инфляция в стране была значительно выше, чем в предыдущие месяцы. Рост цен на товары и услуги стал поводом для оживления девальвационных ожиданий, и последние данные валютных торгов показывают, что эти ожидания отчасти оправдались.

Стоит ли ждать девальвации к январю?

Традиционно к концу года в республике отмечается как рост продаж наличной валюты населением, так и рост девальвационных ожиданий. Однако, как полагают эксперты, слишком сильных опасений за стабильность национальной валюты граждане испытывать не будут.

В то же время, если правительству удастся к концу года довести уровень средней зарплаты по стране до обещанной тысячи рублей, такой рост доходов подхлестнет рост потребительского импорта. Для этого физлица будут еще активнее скупать валюту. Тратить же купленные доллары и евро белорусы предпочтут не на родине, а в Польше и Литве.

С другой стороны, давление на валютный рынок будут оказывать предприятия, для которых теперь норматив по обязательной продаже части валютной выручки сократился до 10%.

Фактически это означает, что население останется единственным чистым донором наличного валютного рынка, но в декабре граждане будут больше покупать, чем продавать.

Также стоит учитывать, что с 2018 года в России вступают в силу новые правила в торговле автомобилями. Поэтому белорусы будут стремиться совершить все значимые покупки на российском авторынке до конца года, а это еще один источник для оттока валюты.

Тем не менее, эксперты полагают, что в январе обвала белорусского рубля не произойдет, но плавная его девальвация продолжится.