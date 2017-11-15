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Первый камень заложен во Франции в строительство квартала из белорусских деревянных домов

15.11.2017 20:15 — Новости Экономики | БелТА  
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная церемония закладки первого камня в строительство квартала из белорусских деревянных домов состоялась сегодня во французском городе Вильрю (регион Лотарингия), сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Планируется, что проект строительства 37 домов, изготовленных филиалом домостроения РУП "Завод газетной бумаги" (г.Шклов) будет осуществлен в течение 2018 года. Общая же программа строительства жилых домов из дерева в регионе Лотарингия предполагает возведение в ближайшее пять лет 650 домов из деревянных конструкций.

В ходе церемонии стороны обменялись заключенным контрактом на экспортную поставку домов. При этом французская делегация намерена уже в ближайшее время посетить Шклов для проведения переговоров о возможности дальнейшего наращивания сотрудничества.

Кроме того, представители двух стран посетили г.Окур-Мулен, в котором уже построена улица из 17 белорусских домов. Первые жильцы заселятся в них в феврале 2018 года.

Как отметили в посольстве, в целом рост поставок продукции деревообрабатывающей промышленности Беларуси на рынок Франции за последние девять месяцев составил 117%. Такая динамика обеспечена благодаря увеличению экспорта продукции мебельной промышленности и домов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная церемония закладки первого камня в строительство квартала из белорусских деревянных домов состоялась сегодня во...

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