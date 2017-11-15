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Беларусь построит во Франции квартал деревянных домов

15.11.2017 23:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Торжественная церемония закладки первого камня в строительство квартала из белорусских деревянных домов прошла в городе Вильрю во французском регионе Лотарингия, сообщили Sputnik в среду в посольстве Беларуси в этой стране.

Беларусь построит во Франции квартал деревянных домов
© Фото: посольство Беларуси во Франции
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В ней приняли участие мэр города Алэн Казони, посол Павел Латушко и заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, а также представители строительных компаний региона.

"Планируется, что проект строительства 37 домов, изготовленных филиалом домостроения РУП "Завод газетной бумаги" будет осуществлен в течение 2018 года", – сказали в посольстве.

Там также уточнили, что в будущем представители французских строительных компаний намерены посетить завод в Шклове, чтобы провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

По информации посольства, первые 17 белорусских деревянных домов уже были возведены в городе Окур-Мулен, здания передадут в собственность муниципальных властей на следующей неделе, а первые жильцы заселятся в них в феврале 2018-го.

 
Теги: Минск
 
 
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В церемонии закладки первого камня квартала в городе Вильрю принял участие посол Павел Латушко.

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