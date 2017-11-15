Доходы малоимущих для выдачи льготных кредитов будут считать по-новому

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Правительство Беларуси постановлением №835 от 4 ноября утвердило поправки в Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

Это положение в первоначальной редакции было принято в 2000 году. В Беларуси малообеспеченные граждане могут претендовать на государственную поддержку, если они признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В настоящее время в республике льготное кредитование заменено адресными государственными субсидиями.

Как отмечается в комментарии к документу, который подготовлен Национальным центром правовой информации, поправки в Положение касаются расширения перечня доходов, из которых складывается совокупный доход семьи, претендующей на льготный кредит.

В частности, теперь в такие доходы будут включаться:

доходы нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро

доплаты за ученые степени и ученые звания

денежные выплаты гражданам, имеющим почетные звания, если они носят ежемесячный характер

гранты президента в науке, образовании, здравоохранении, культуре

доходы, полученные от использования объектов интеллектуальной собственности и т.д.

Кроме того, изменен порядок определения стоимости заявленного имущества гражданами.

Так, данную стоимость граждане будут определять самостоятельно на 1 января года подачи документов, а при представлении бумаг до 10 февраля текущего года – на 1 января года, предшествующего году подачи документов.

Расчет стоимости будет вестись за здания или сооружения – исходя из стоимости квадратного метра и общей площади помещения. Это касается не только отдельно стоящих зданий, но и квартир, а также машино-мест на парковках, гаражей и законсервированных недостроенных зданий.

Если речь идет о предприятиях как имущественных комплексах, то здесь будет браться в расчет балансовая стоимость.

В Положении также определено, как будет рассчитываться стоимость квадратного метра жилья, которое учитывается в заявленном имуществе.

Постановление вступает в силу с 17 ноября 2017 года.

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