Хосписам в Минском районе снизили арендную плату за землю

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Минский районный исполнительный комитет своим решением снизил ставки арендной платы за земельные участки для хосписов, расположенных на территории Минского района.



© Sputnik / Мария Амелина Регионы установили ставки налога для самозанятых граждан

Как следует из текста документа, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности и предоставленные в аренду специальным клиникам для безнадежно больных людей (хосписам), уменьшается в 2,5 раза.

Вместе с тем, Минский райисполком оставил в силе принятое в 2013 году решение, согласно которому для юрлиц и индивидуальных предпринимателей сохраняются повышенные в 2,5 раза ставки арендной платы за землю. Также проживающие в Заславле физлица будут, как и ранее, оплачивать аренду земли по ставкам, в 1,5 раза превышающим базовые.

Это решение вступает в силу с 1 января 2018 года, отмечается в документе.