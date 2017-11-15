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Хосписам в Минском районе снизили арендную плату за землю

16.11.2017 08:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Минский районный исполнительный комитет своим решением снизил ставки арендной платы за земельные участки для хосписов, расположенных на территории Минского района.

Хосписам в Минском районе снизили арендную плату за землю
© Sputnik / Мария Амелина
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Как следует из текста документа, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности и предоставленные в аренду специальным клиникам для безнадежно больных людей (хосписам), уменьшается в 2,5 раза.

Вместе с тем, Минский райисполком оставил в силе принятое в 2013 году решение, согласно которому для юрлиц и индивидуальных предпринимателей сохраняются повышенные в 2,5 раза ставки арендной платы за землю. Также проживающие в Заславле физлица будут, как и ранее, оплачивать аренду земли по ставкам, в 1,5 раза превышающим базовые.

Это решение вступает в силу с 1 января 2018 года, отмечается в документе.

 
Теги: Минск
 
 
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Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минский райисполком сохранил повышенные ставки арендной платы.

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