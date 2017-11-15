Белорусы возьмут под контроль Уралкалий, будет ли альянс с Минском?

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Российский производитель калийных удобрений ПАО "Уралкалий" намерен в самом скором времени отказаться от обращения его ценных бумаг на фондовых площадках и станет частной и непубличной компанией.



© Sputnik / Елена Ольшанская Глава БКК: альянс с Уралкалием можно строить при больших гарантиях

Самыми крупными акционерами ПАО "Уралкалий" являются выходец из Беларуси Дмитрий Мазепин, а также еще один белорусский бизнесмен и бывший однокашник Мазепина по Минскому суворовскому училищу Дмитрий Лобяк. Летом Лобяк выкупил 20% акций "Уралкалия" , принадлежащих группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. В Беларуси Лобяк выступает совладельцем компании "Юрас Ойл", которая специализируется на торговле нефтепродуктами и минеральными удобрениями. До этой сделки "Уралхиму", который подконтролен Мазепину, принадлежало 19,99%, группе ОНЭКСИМ – 20%, еще 51,05% акций были на балансе дочерней компании "Уралкалий-Технология" (квазиказначейский пакет, из них 12,61% были заложены в компании "ВТБ Капитал", которая представляет инвестиционные интересы Группы ВТБ, а затем рефинансированы в Сбербанке).

Сократить долги и отказаться от листинга

Как сообщил Sputnik источник, знакомый с ситуацией, на состоявшемся в начале ноября совете директоров "Уралкалия" было выдвинуто предложение о продаже находящегося на балансе его 100%-й дочки "Уралкалий-Технология" пакета акций в размере 10%.

Акции будут проданы мажоритарному акционеру "Уралкалия" – АО "Уралхим" по рыночной стоимости, составляющей на начало этой недели порядка 650 миллионов долларов.

Также совет директоров порекомендовал акционерам "Уралкалия" провести делистинг акций с Московской биржи.

Кроме того, "Уралкалий" планирует выпустить 150 миллионов неконвертируемых привилегированных акций, которые будут размещены по закрытой подписке среди крупных акционеров, полученные от этих сделок средства будут направлены на погашение долговых обязательств калийного гиганта.

Еще одно предложение касается отказа от выплаты дивидендов по итогам года, однако это ожидаемое действие: ПАО не имеет права выплачивать дивиденды до тех пор, пока соотношение чистого долга к показателю EBITDA превышает 4 (сейчас – 4,43). Компания не выплачивает дивиденды с 2014 года, когда была вынуждена потратить большие средства на ликвидацию аварии на Соликамском руднике.

Ожидается, что 18 ноября внеочередное собрание акционеров "Уралкалия" одобрит эти предложения.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на данные компании, чистый долг "Уралкалия" на начало июля 2017 года составлял порядка 5,5 миллиарда долларов, при этом 2,7 миллиарда компания должна Сбербанку.

"Уралкалий" станет частным

Источник в компании также отметил, что решение о делистинге ценных бумаг "Уралкалия" связано с желанием акционеров перевести его в статус непубличной компании, которая будет полностью подконтрольна "Уралхиму".

Изменение статуса позволит перевести управление под контроль одного владельца, перестать взаимодействовать с другими акционерами и, таким образом, сократить управленческие издержки.

Кроме того, непубличная компания может позволить себе не вкладывать средства в поддержание своего положительного имиджа в глазах инвесторов.

Если предложение о делистинге ценных бумаг будет поддержано на внеочередном собрании акционеров, "Уралкалий" станет полностью подконтрольным Мазепину и Лобяку.

Для Минска это мало что изменит

Как ранее сообщал Sputnik, летом Мазепин вновь искал возможностей договориться с белорусскими властями о восстановлении разрушенного в 2013 году альянса с "Беларуськалием" и Белорусской калийной компанией. Тогда вместе с главой Сбербанка РФ Германом Грефом Мазепин приезжал в Минск и встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Однако, как потом рассказал белорусский лидер, договориться не получилось . В первую очередь потому, что Минск заявил о том, что будет жестко отстаивать свое видение будущего калийного картеля.

Эта встреча была не первой – предыдущие переговоры прошли в 2014 году и также не увенчались успехом. Тогда "Уралкалий", переживший сперва смену владельца, а затем крупную технологическую аварию, и оставшийся в одиночестве на рынке, искал вновь дружбы с Беларусью.

Как отмечал Sputnik со ссылкой на участников российского калийного рынка, руководство компании – и Мазепин в первую очередь – считали важными срочно консолидировать всю прибыль, поскольку продажи падают, предприятие закредитовано, проекты по вводу новых мощностей буксуют и требуются новые заимствования.

Стоит также вспомнить, что в 2011 году "Уралкалий" принял программу развития на ближайшие 10 лет. Она включала в себя освоение ряда новых участков Верхнекамского месторождения хлоркалия. Теперь же оказалось, по данным российских СМИ, что сроки реализации этих проектов сдвинулись примерно на два года. По этому поводу "Уралкалий" дал жесткие разъяснения, в которых подчеркнул: все идет по графику.

Еще одна причина для налаживания отношений с Минском – это проблемы с продажами и кадровые потери в логистическом подразделении компании.

Стоит вспомнить, что после развала калийного альянса ведущий специалист по логистике БКК Олег Петров ушел вместе с другими топ-менеджерами в "Уралкалий". Однако тогда во главе "Уралкалия" стоял Сулейман Керимов.

После смены руководства в "Уралкалии" Петров был вынужден уйти. Его место занял бывший заместитель гендиректора зарубежного трейдера "УралХима" SIA Uralchem Trading (Рига) Владислав Лян. Однако он специализировался на продаже азотных удобрений.

Между тем калийный рынок представляет собой "элитный клуб", куда пускают не каждого. Требуются не только знания и опыт, но и авторитет, а также безупречная репутация. Поэтому менеджеру, пришедшему из азотного трейдинга, работать было сложно. Через некоторое время Лян перешел на должность замгендиректора трейдера "Уралкалия" "Уралкалий трейдинг" – именно с этой структурой в свое время возникли разногласия у БКК. Понятно, что на руку Ляну это не сыграло.

Еще одной кадровой промашкой на рынке считают назначение бывшего гендиректора "Лукойл Евразия Петропол" Александра Терлецкого на должность торгового директора "Уралкалия".

Все эти кадровые просчеты в конечном итоге обернулись тем, что за два года с развала калийного альянса "Уралкалий" ослабил свои позиции на рынке, тогда как успехи его белорусских конкурентов были впечатляющими.

БКК: мы справляемся и сами

Еще в сентябре этого года глава БКК Елена Кудрявец комментировала недавний визит в Минск Мазепина и перспективы восстановления альянса с "Уралкалием". И если гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый в беседе с журналистами категорично отверг такую возможность, то Кудрявец высказалась более осторожно.

"В жизни ничего не исключено, сейчас идет процесс создания альянса PotashCorp и Agria. Почему нет. Но нужно четко понимать стратегию и экономический эффект для тех участников, которые планируют создавать эти альянсы. У нас есть горький опыт 2013 года, поэтому новые союзы, любые альянсы будут рассматриваться с большой прочностью гарантий и механизмов", – сказала Кудрявец в беседе с журналистами на отраслевой конференции в Минске.

Кудрявец также отметила, что более предметных разговоров с "Уралкалием" о создании альянса с БКК не было, хотя некоторые идеи и обсуждались.

В то же время глава БКК подтвердила слова гендиректора "Беларуськалия" Ивана Головатого о том, что "Беларуськалий" и БКК – самодостаточные компании. "Тот путь, который мы прошли с 2013 года, не прошел ни один из производителей, ни одна из компаний. Если мы пришли в 2013 и начали свой путь с нулевой отметки, то уже в 2015 году мы были номер один в мире производитель-экспортер, и мы удерживаем эти позиции. Это само по себе о многом говорит", – сказала она.

Кудрявец сообщила, что БКК с оптимизмом смотрит на итоги этого года.



© Sputnik/ Егор Еремов Беларусь увеличила свою долю на мировом рынке хлоркалия

По ее мнению, объем экспорта в 2017 году превысит прошлогодние показатели как в физическом, так и в стоимостном выражении. Она не исключила, что по итогам года объем экспорта может приблизиться к 10 миллионам тонн, но предложила пока не делать точных прогнозов, а дождаться конца года.

По мнению Кудрявец, в 2018 году предложение будет превышать спрос на калийном рынке. В этой связи задача всех производителей – наращивать спрос.

Она также напомнила, что БКК вслед за "Уралкалием" подписала контракты с Индией и Китаем – на тех же условиях. По словам главы Белорусской калийной компании, объемы экспорта по этим контрактам будут аналогичны прошлогодним, цены также будут соответствовать тем, по которым контрактовался "Уралкалий".

Кудрявец подчеркнула, что БКК планирует поставки по этим контрактам на уровне прошлых лет. По ее словам, контракты с Китаем и Индией подтолкнули вверх цены на споровых рынках. Она выразила надежду, что эта тенденция продолжится в четвертом квартале этого года и на протяжении всего следующего.