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Лукашенко поднял вопрос о зарплатах банковских менеджеров

16.11.2017 11:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поднял вопрос о сопоставимости зарплат топ-менеджеров банков уровню развития сферы в целом, такое заявление он сделал во время доклада по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций.

Лукашенко поднял вопрос о зарплатах банковских менеджеров
© Pixabay
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Еще на прошлой неделе белорусские СМИ узнали о том, что Нацбанк республики для подготовки к докладу у главы государства запросил данные о зарплатах руководства коммерческих банков республики.

Доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций глава государства заслушивает в четверг. Лукашенко уже дал конкретные поручения должностным лицам.

"Мое требование вы знаете — деятельность всех организаций, включая банки, а может быть, и прежде всего банков, должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики", — заявил Лукашенко.

Глава государства поинтересовался принимаемыми правительством мерами — соответствуют ли они задачам социально-экономического развития страны и отвечает ли лучшим мировым практикам.

Лукашенко поднял вопрос о зарплатах банковских менеджеров
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Но при этом замечу, что мировая практика — это практика мировая. Мы часто говорим о том, что мы развивающееся государство и того уровня развития, в том числе кредитно-финансовых организаций, не достигли. Если не достигли, чего мы себе заработную плату начисляем по мировым практикам?" — задался вопросом президент.

Президент уверен: так как банковская сфера приближается к соответствию мировым стандартам, "в том числе материального обеспечения самих организаций и их работников".

В Беларуси сегодня функционируют 24 банка, крупнейший из них — государственный Беларусбанк. В целом же только десять от общего числа банков принадлежат государству, остальные — иностранным инвесторам.

 
Теги: Минск
 
 
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Банки должны максимально учитывать интересы национальной экономики, уверен глава государства.

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