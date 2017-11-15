Лукашенко поручил урезать зарплаты в банковской сфере

Президент Беларуси Александр Лукашенко вознамерился сократить зарплаты сотрудников в банковской сфере. При этом такой подход касается не только государственных банков, но и также частных.

Об этом он заявил 16 ноября, заслушивая доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций. "Деятельность всех организаций, включая банки, а может быть, и прежде всего банков, должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики", - подчеркнул он, передает БелТА .

Глава государства поинтересовался, какие меры принимает правительство, насколько они соответствуют задачам социально-экономического развития страны, отвечает ли действующая система современным условиям и лучшим мировым практикам.

Однако вместе с тем, заявил он, мировая практика к Беларуси не должна быть применима во всем. "Мы развивающееся государство и того уровня развития, в том числе кредитно-финансовых организаций, не достигли. Если не достигли, чего мы себе заработную плату начисляем по мировым практикам? Поскольку мы на пути к ним, давайте будем этому соответствовать по всем показателям, в том числе материального обеспечения самих организаций и их работников", - сказал президент.

По его словам, зарплата в банковской сфере должна соответствовать сложившемуся уровню зарплат в стране. Признав, что чем богаче люди в стране, тем лучше для ее руководства, он заявил, что в Беларуси сегодня никто не барствует, а дотянуть даже до средней зарплаты в 500 долларов пока не получается.

«Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому. То есть зарплата должна быть заработанной, всегда банкиры об этом говорят, и я их в этом поддерживаю. По всей стране зря платы быть не должно. Значит, и в банковской системе зарплата должна быть заработанной», - добавил Александр Лукашенко.

Он также отметил, что банкиры разделяют свою зарплату и заработанные бонусы. «А что это не деньги? Можно выстроить такую систему, что будешь копейки получать в течение месяца, года, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят», - сказал президент, поручив не допустить того, чтобы банковская система была "скопищем жирных котов".

«Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам», - подчеркнул глава государства.

По его словам, после оптимизации в госорганах в ведомствах был четко выстроен уровень зарплаты. «Сокращаешься, появляются свободные деньги - забирай, распределяй среди оставшихся. Вот в эту систему должна быть вмонтирована и банковская система, в том числе и руководителей наших банков», - сказал он, заявив, что это касается как государственных, так и частных банков.

По его мнению, зарплаты в банковской сфере должны «плясать» от зарплаты председателя Нацбанка. «Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка - это вполне нормально», - уверен он.

Глава государства отметил, что у банков нет своих денег, что они пользуются средствами физических и юридических лиц. При этом он подчеркнул, что банки не должны выпячиваться в общей системе государства.