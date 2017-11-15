МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Банковская сфера страны не должна быть "скопищем жирных котов", а уровни зарплат в банках должны быть соответствующими реалиям, заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства заслушал доклад по отдельным вопросам банков в четверг. На совещании у президента присутствовали глава Нацбанка Павел Каллаур, премьер-министр Андрей Кобяков, глава Минтруда Ирина Костевич и другие профильные чиновники.

Главный вопрос — уровни зарплат

"Не стану скрывать, наверное, с подачи правительства, мы обходим главный вопрос, по которому сегодня также будет разговор: денежное довольствие, заработная плата, бонусы работников и руководителей банковских учреждений", — обратился к участникам Лукашенко.

Президент признал: его предостерегают от откровенного разговора на эту тему, мотивируя возможным недовольством Международного валютного фонда (МВФ) и других международных организауций.

"Пока я президент Беларуси и не планирую быть президентом или руководителем международных организаций, поэтому и вам тоже советую отвечать и заниматься вопросами Беларуси", — подчеркнул Лукашенко.

Чем богаче — тем лучше. Но в меру

Президент подчеркнул: чем богаче население страны, тем лучше руководству государства. Однако, отметил Лукашенко, все знают реальность, в которой живет народ страны: "никто не барствует".

"Пятьсот долларов или тысячу рублей, о которых мы говорили, — с таким большим трудом у правительства и в том числе Национального банка с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос. Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому. То есть зарплата должна быть заработанной, всегда банкиры об этом говорят, и я их в этом поддерживаю. По всей стране зря платы быть не должно. Значит, и в банковской системе зарплата должна быть заработанной", — подчеркнул Лукашенко.

Недоволен президент и тем, что банкиры "разделяют" свою зарплату и регулярные денежные бонусы.

"А что это не деньги? Можно выстроить такую систему, что будешь копейки получать в течение месяца, года, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят. Поэтому давайте смотреть в целом на то, как это будет выглядеть. Я только что говорил об уровне заработной платы в стране", — отметил Лукашенко.

Зарплатный потолок — как у Каллаура

Лукашенко заявил: ему хотелось бы, чтобы банковская система не была "скопищем жирных котов" — по словам президента, так банкиров называют не только рабочие и крестьяне, но и интеллигенция.

"Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам", — отметил президент и напомнил, что после оптимизации госаппарата в ведомствах были изменены и размеры зарплат.

Зарплаты всех в Беларуси, от премьер-министра до председателя сельсовета, четкие и определены, напомнил глава государства.

"Сокращаешься, появляются свободные деньги — забирай, распределяй среди оставшихся. Вот в эту систему должна быть вмонтирована и банковская система, в том числе и руководителей наших банков. Как видите, я тут не разделяю — частные банки и государственные. Есть председатель Национального банка, установлено ему денежное довольствие — начинайте плясать от председателя Национального банка", — поручил президент.

Зарплата — за качество и объем

Как убежден Лукашенко, зарплата, в том числе и в банковском секторе, должна соответствовать качеству и объему выполняемых сотрудниками работ.

"Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка — это вполне нормально", — уверен Лукашенко.

У банков, напомнил президент, своих денег нет — только средства физических и юридических лиц.

"Я когда-то сказал: если ты на Западе нашел один миллиард долларов под 1%, привез в страну и выдал под 2,5%, тогда мы должны очень сильно поощрить этот банк и его руководителя. Это будет понятно", — отметил глава государства.

В общей системе государства, добавил Лукашенко, банки не должны "выпячиваться".