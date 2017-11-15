Появился новый инструмент управления и оплаты услуг «Белтелеком»

Интернет-провайдер «Белтелеком» осенью 2017 года запустил многофункциональное приложение для пользователей мобильных устройств «Мой Белтелеком».

Приложение позволяет объединить в личном кабинете управление услугами провайдера, включая пополнение счетов. Функционал оплаты банковскими картами реализован благодаря интеграции с провайдером электронных платежей Assist Belarus.

В тестовом режиме «Мой Белтелеком» был запущен еще в августе в виде веб-версии по адресу https://my.beltelecom.by/login .

С сентября пользователям устройств iOS и Android стали доступны полноценные приложения. На начало ноября приложение в Play Market скачали более 10000 пользователей. За первые недели работы сервиса пользователи успели совершить несколько тысяч пополнений счета с использованием карт.

С помощью «Мой Белтелеком» можно управлять подключенными услугами интернет-провайдера, не прибегая к помощи сервисных центров. Функционал приложения позволяет менять тарифные планы, отслеживать изменения баланса, отключать и подключать дополнительные услуги, отслеживать статистику потребления услуг и т.д. Оплаты картой в приложении реализованы совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк». В приложении также предусмотрена онлайн-поддержка абонентов, которая оперативно отвечает и помогает решить возникающие трудности.

«Мой Белтелеком» можно использовать в двух режимах: авторизованном и гостевом. Гостевой режим ограничен в функционале: чтение новостей, информация об услугах и тарифных планах, местонахождении сервисных центров и точек доступа Wi-Fi.

Приложение позволяет следить за неограниченным количеством услуг с одного аккаунта. Это означает, что при необходимости абонент может управлять услугами, зарегистрированными на его родственников.

Это не первый совместный проект Assist Belarus и «Белтелеком»: в 2015 году был реализован функционал по оплате картами подключения к интернету через Wi-Fi. Провайдер электронных платежей полностью разработал дизайн платежных страниц, а также страниц выбора услуг. Возможность оплаты услуг интернет-провайдера с помощью карт реализована на сайте beltelecom.by в 2016 году также через Assist Belarus.