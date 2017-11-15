Около $2 тыс.: какой лимит зарплаты могут установить для банкиров

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в четверг совещание по некоторым развития банковской сферы. Ключевым вопросом встречи главы государства с членами правительства и главой Нацбанка стали зарплаты топ-менеджеров банков: он потребовал установить лимит по доходам для банковских руководителей на уровне зарплаты главы Нацбанка.

Сколько зарабатывает глава Нацбанка Беларуси?

Информация о зарплатах чиновников в Беларуси не является открытой: сколько зарабатывают министры и чиновники разного уровня, большинству граждан неизвестно.

Впрочем, предыдущая руководительница Нацбанка республики Надежда Ермакова отвечала журналистам на вопросы о своей зарплате несколько раз. Так, в первой половине 2012-го она говорила, что ее доход равняется тысяче долларов в месяц, а уже в конце того же года — двум тысячам.

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О такой же зарплате она заявляла и в 2014-м, незадолго до того, как ее место занял Павел Каллаур. Сам Каллаур о размере заработков журналистам ничего не говорил.

Сколько зарабатывают другие банкиры?

Для сравнения: в прошлом году зарплата главы Национального банка Украины составляла чуть более 6,5 тысяч долларов. Впрочем, еще в позапрошлом году заработки главы НБУ равнялись семи минимальным зарплатам, то есть были в разы меньше.

В белорусских же банках зарплаты, судя по опубликованным в Республиканском банке вакансиям, скромнее — во всяком случае, оклады без учета бонусов.

Так, начальнику управления в "Альфа-Банке" предлагают от 1300 рублей, а директору департамента в "Идея-Банке" — от пяти тысяч белорусских рублей, то есть выше предполагаемого дохода руководителя Нацбанка. Председателей правления на данный момент в республике не ищут.

Накануне совещания у президента Нацбанк запрашивал информацию о довольствовании сотрудников банков — и государственных, и коммерческих. Какую информацию получил регулятор и какого размера бонусы в организациях — неизвестно.