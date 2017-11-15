МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко всерьез озабочен чрезмерно высоким уровнем зарплат руководителей и топ-менеджеров коммерческих банков страны.

Президент считает, что зарплата в банковском секторе должна быть полностью заработанной, отвечать сегодняшним белорусским реалиям и не превышать уровень доходов главы Национального банка страны.

Никто не барствует, и вы не должны

В четверг глава государства заслушал доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций. Ранее Нацбанк, готовясь к этому совещанию, запросил у коммерческих банков страны сведения о зарплатах их руководителей, размерах годовых бонусов и премий, а также данные об эффективности работы банковских организаций.

При этом Нацбанк потребовал, чтобы такие сведения были предоставлены как за девять месяцев этого года, так и за 2015-2016 годы.

На совещании Лукашенко подчеркнул, что деятельность банков должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики.

Однако, заметил президент, в то время как правительство с большим трудом выполняет его поручение по доведению к концу года средней зарплаты по стране до уровня в тысячу рублей, заработная плата топ-менеджеров отдельных банков в Беларуси просто зашкаливает. Они получают в разы больше даже членов правительства, не говоря о рядовых работниках различных сфер. Здесь разница в цифрах может быть в сотни раз, возмутился Лукашенко.

Глава государства отметил, что чем богаче люди в стране, тем лучше для ее руководства.

"Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси: сегодня никто не барствует. Пятьсот долларов или тысячу рублей, о которых мы говорили, — с таким большим трудом у правительства и в том числе Национального банка с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос. Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что и в банковской сфере зарплата должна быть заработанной.

"Всегда банкиры об этом говорят, и я их в этом поддерживаю. По всей стране "зряплаты" быть не должно. Значит, и в банковской системе зарплата должна быть заработанной", — считает президент.

Не надо разделять бонусы и зарплаты

Лукашенко обратил внимание на тот факт, что банкиры разделяют свою зарплату и заработанные бонусы.

"А что, это не деньги? Можно выстроить такую систему, что будешь копейки получать в течение месяца, года, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят. Поэтому давайте смотреть в целом на то, как это будет выглядеть", — предложил глава государства.

Он напомнил, что пока в Беларуси средняя зарплата не дотягивает до тысячи рублей.

По мнению главы государства, банковская система не должна быть "скопищем жирных котов", как называют ее в обществе, причем не только рабочие и крестьяне, но и представители интеллигенции.

Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам, подчеркнул глава государства.

Плясать не от печки, а от Каллаура

Лукашенко напомнил участникам совещания, что после оптимизации в государственных органах и ведомствах был четко выстроен уровень заработной платы.

"От премьер-министра до председателя сельсовета — все четко и определенно. Сокращаешься, появляются свободные деньги — забирай, распределяй среди оставшихся. Вот в эту систему должна быть вмонтирована и банковская система, в том числе и руководители наших банков", — сказал президент.

Он подчеркнул, что не разделяет в этом плане частные и государственные банки.

"Есть председатель Национального банка, установлено ему денежное довольствие — начинайте плясать от председателя Национального банка (Павла Каллаура – председателя правления НБРБ – Sputnik)", — поручил белорусский лидер.

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Президент подчеркнул, что заработная плата должна соответствовать качеству и объему выполненных работ.

"Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это не так", — сказал Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что у банков нет своих денег. Они пользуются средствами физических и юридических лиц. "Я когда-то сказал: если ты на Западе нашел 1 миллиард долларов под 1%, привез в страну и выдал под 2,5%, тогда мы должны очень сильно поощрить этот банк и его руководителя. Это будет понятно", — отметил президент.

Лукашенко еще раз подчеркнул, что банки не должны выпячиваться в общей системе государства. "Давайте будем из этого исходить", — добавил он.

Глава государства констатировал, что для кредитно-финансовых организаций главное — прибыль. Но ведь банки, даже иностранные, ведут деятельность внутри страны и зарабатывают за счет ее граждан и предприятий, в том числе выдавая недешевые кредиты.

Вместе с тем президент согласился, что если банк выполняет все критерии, то его руководство нужно поощрять. Он поручил Национальному банку еще раз посмотреть на существующие критерии и, если есть такая необходимость, ужесточить некоторые из них.

Лукашенко также потребовал разработать четкую систему оплаты труда руководителей банков. Она, подчеркнул Глава государства, должна быть справедливой и работать по-человечески. Президент предупредил об ответственности за результат и выполнение его поручений.

МВФ критикует, но не он президент Беларуси

В ходе совещания президент поинтересовался, какие меры в этой связи принимает правительство, насколько применяемые подходы соответствуют задачам социально-экономического развития страны, отвечает ли действующая система современным условиям и лучшим мировым практикам.

Лукашенко признал, что его предостерегали от разговора на тему зарплат банкиров, так как это может не понравиться МВФ и другим международным финансовым институтам.

"Пока я Президент Беларуси и не планирую быть президентом или руководителем международных организаций, поэтому и вам тоже советую отвечать и заниматься вопросами Беларуси", — порекомендовал в данной связи Лукашенкоучастникам совещания.

Сколько получают банкиры?

По итогам совещания Sputnik поинтересовался, сколько будут теперь получать руководители банков, когда поручение президента приравнять их зарплаты к доходам главы Нацбанка заработает.

Однако в Беларуси сведения о зарплатах чиновников, а также топ-менеджеров высшего звена крупных компаний являются закрытой информацией.

Сам Каллаур никогда журналистам на вопросы о своей зарплате не отвечал – в отличие от его предшественницы на этом посту Надежды Ермаковой.

Так, в первой половине 2012-го она говорила, что ее доход равняется тысяче долларов в месяц, а уже в конце того же года — двум тысячам.

О такой же зарплате она заявляла и в 2014-м, незадолго до того, как ее место занял Каллаур.

Интересно, что в прошлом году зарплата главы Национального банка Украины составляла чуть более 6,5 тысяч долларов. Впрочем, еще в позапрошлом году заработки главы НБУ равнялись семи минимальным зарплатам, то есть были в разы меньше.

Республиканский банк вакансий, в свою очередь, публикует данные о вакансиях, в некоторых предложениях указан и уровень зарплат, однако здесь речь идет максимум о позиции начальника управления. Кроме того, указаны только оклады, величина бонусов умалчивается.

Так, Так, начальнику управления в Альфа-Банке предлагают от 1300 рублей, а директору департамента в Идея-Банке — от пяти тысяч белорусских рублей, то есть выше предполагаемого дохода руководителя Нацбанка. Председателей правления на данный момент в республике не ищут.

Будут получать бонусы за границей

По мнению участников рынка, если дело дойдет до директивного определения зарплат банкиров, это может иметь негативные последствия как для корпоративного управления в банках, так и для государства.

Эксперты финансового рынка и экономисты прогнозируют, что такие решения могут привести к тому, что руководители банков с иностранным капиталом будут стремиться получать основную часть бонусов за пределами страны, а следовательно, и тратить их там же.

Руководители госбанков такой возможности будут лишены, а значит, начнут искать возможности сменить работу.

И тот, и другой варианты не несут с собой никакого экономического обоснования, зато, на фоне зарплат в других отраслях, несут вполне определенный социальный посыл.

В то же время эксперты считают, что государство, рассматривая проблемы банковской отрасли, должно думать, в первую очередь, о более насущных проблемах и решать другие задачи: вопросы проблемных активов, доступность кредитов для реального сектора, улучшение привлекательности вкладов физлиц, "цифровизация" банковской сферы.