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Столичные власти передадут "Чижовку-Арену" в собственность государства
02.12.2017 01:02 — Новости Экономики | Tut.by
Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Чижовка-Арена» передадут из коммунальной собственности Минска в собственность государства. Соответствующее постановление
«Принять безвозмездно до 1 марта 2018 года из коммунальной собственности города Минска в собственность Республики Беларусь предприятие как имущественный комплекс государственного культурно-спортивного учреждения „Чижовка-Арена“ балансовой стоимостью на 1 октября 2017 года 170 947,88 тыс. рублей и передать данное учреждение в подчинение Министерства спорта и туризма», — говорится в постановлении.
Крупный ледовый комплекс начали строить в 2009 году, а закончили в 2014 году. Строительство «Чижовки-Арены» сопровождалось
Планировалось, что «Чижовка-Арена» выйдет на самоокупаемость в 2017—2018 годах.
«Зарабатывать деньги будем на каждом квадратном метре, около 30% поступлений составят доходы от общественного питания, 70% — от платных услуг, в том числе массового катания, занятий в фитнес-залах и тренажерный залах», —
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Безвозмездная передача спортивно-развлекательного комплекса должна состояться ло 1 марта 2018 года.
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