Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Чижовка-Арена» передадут из коммунальной собственности Минска в собственность государства. Соответствующее постановление опубликовано на Национально-правовом интернет-портале.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

«Принять безвозмездно до 1 марта 2018 года из коммунальной собственности города Минска в собственность Республики Беларусь предприятие как имущественный комплекс государственного культурно-спортивного учреждения „Чижовка-Арена“ балансовой стоимостью на 1 октября 2017 года 170 947,88 тыс. рублей и передать данное учреждение в подчинение Министерства спорта и туризма», — говорится в постановлении.

Крупный ледовый комплекс начали строить в 2009 году, а закончили в 2014 году. Строительство «Чижовки-Арены» сопровождалось коррупционными скандалами . Еще на этапе строительства предполагалось, что «Чижовка-Арена» станет домашней площадкой ХК «Юность-Минск» и перейдет на баланс этого хоккейного клуба.

Планировалось, что «Чижовка-Арена» выйдет на самоокупаемость в 2017—2018 годах.

«Зарабатывать деньги будем на каждом квадратном метре, около 30% поступлений составят доходы от общественного питания, 70% — от платных услуг, в том числе массового катания, занятий в фитнес-залах и тренажерный залах», — рассказывал бывший генеральный директор хоккейного клуба «Юность» Эдуард Зотов.