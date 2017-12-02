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Минфин приостановил действие лицензии страховой компании

02.12.2017 11:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 дек — Sputnik. Министерство финансов Беларуси приостановило лицензию ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко". Лицензия компании действовала до марта 2019 года. Компания заявила, что "чувствует себя уверенно".

Минфин приостановил действие лицензии страховой компании
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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"Открытым акционерным страховым обществом "Би энд Би иншуренс Ко" не устранены выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения требований законодательства о страховании, выразившиеся в необеспечении денежными средствами в полном объеме сформированных к размещению страховых резервов и минимального размера уставного фонда, в установленный предписанием Министерства финансов срок", — пояснили в Минфине.

Компания существует на рынке страховых услуг Беларуси с 1995 года. Руководство заявило, что несмотря на предписание министерства, компания чувствует себя уверенно и намерено и далее выполнять обязательства перед клиентами.

Приостановление лицензии означает, что на этот период компания имеет право принимать очередные части страховых взносов и обязано выполнять обязательства по страховым выплатам перед по ранее заключенным им действующим договорам страхования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 242
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Под санкции со стороны министерства попала компания "Би энд Би иншуренс Ко".

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