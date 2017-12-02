Минфин приостановил действие лицензии страховой компании

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Министерство финансов Беларуси приостановило лицензию ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко". Лицензия компании действовала до марта 2019 года. Компания заявила, что "чувствует себя уверенно".



© Sputnik/ Игорь Зарембо Страховщики: людям не хватает финансовой культуры

"Открытым акционерным страховым обществом "Би энд Би иншуренс Ко" не устранены выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения требований законодательства о страховании, выразившиеся в необеспечении денежными средствами в полном объеме сформированных к размещению страховых резервов и минимального размера уставного фонда, в установленный предписанием Министерства финансов срок", — пояснили в Минфине.

Компания существует на рынке страховых услуг Беларуси с 1995 года. Руководство заявило, что несмотря на предписание министерства, компания чувствует себя уверенно и намерено и далее выполнять обязательства перед клиентами.

Приостановление лицензии означает, что на этот период компания имеет право принимать очередные части страховых взносов и обязано выполнять обязательства по страховым выплатам перед по ранее заключенным им действующим договорам страхования.