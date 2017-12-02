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Новая эра денег: биткоин допустили на американскую биржу
02.12.2017 12:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек — Sputnik. Криптовалюта "Биткоин" сегодня была официально допущена на американскую биржу. Биржевый оператор CME Group и чикагская биржа опционов CBOE Global Markets получили разрешение на запуск торгов фьючерсами на индекс этой криптовалюты.
© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration
Начала торгов с участием биткоина запланировано на 18 декабря. Это решение спровоцировало очередной рост криптовалюты, стоимость которой сегодня выросла до почти 11 тысяч долларов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США отметила, что рынок криптовалют по-прежнему остается плохо контролируемым. Белорусский Нацбанк прежде заявлял, что не планирует допускать официальную возможность расплачиваться криптовалютой в Беларуси. Тем не менее, постоянный рост курса биткоина, который чередуется с редким падением стоимости криптовалюты, привлекает к ней все больше внимания.
Наряду с биткоинами хождение имеют и другие криптовалюты, однако их стоимость и популярность значительно ниже.
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Нацбанк Беларуси прежде утверждал, что не планирует рассматривать возможность расчетов в криптовалюте.
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