﻿ Новая эра денег: биткоин допустили на американскую биржу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая эра денег: биткоин допустили на американскую биржу

02.12.2017 12:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Криптовалюта "Биткоин" сегодня была официально допущена на американскую биржу. Биржевый оператор CME Group и чикагская биржа опционов CBOE Global Markets получили разрешение на запуск торгов фьючерсами на индекс этой криптовалюты.

Новая эра денег: биткоин допустили на американскую биржу
© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration
Курс биткоина установил исторический максимум

Начала торгов с участием биткоина запланировано на 18 декабря. Это решение спровоцировало очередной рост криптовалюты, стоимость которой сегодня выросла до почти 11 тысяч долларов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США отметила, что рынок криптовалют по-прежнему остается плохо контролируемым. Белорусский Нацбанк прежде заявлял, что не планирует допускать официальную возможность расплачиваться криптовалютой в Беларуси. Тем не менее, постоянный рост курса биткоина, который чередуется с редким падением стоимости криптовалюты, привлекает к ней все больше внимания.

Наряду с биткоинами хождение имеют и другие криптовалюты, однако их стоимость и популярность значительно ниже.

Читайте на Sputnik:

Майнеры биткоинов в год тратят электричества больше, чем Ирландия >>

Эксперты: Беларусь может стать мировым лидером блокчейна >>

Блокчейн и криптовалюты: будущее для Беларуси >>

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 247
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк Беларуси прежде утверждал, что не планирует рассматривать возможность расчетов в криптовалюте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минфин приостановил действие лицензии страховой компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика