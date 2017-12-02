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"Чижовка-арену" передадут в собственность Минспорта и туризма

02.12.2017 14:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 дек — Sputnik. Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс "Чижовка-Арена" передадут из коммунальной собственности Минска в собственность Министерства спорта и туризма, соответствующее постановление опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

"Чижовка-арену" передадут в собственность Минспорта и туризма
© Sputnik/ В. Шияновский
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Комплекс должен перейти в собственность государства до 1 марта 2018 года, балансовую стоимость "Чижовка-Арены" оценили в 170 947,88 тыс. рублей. В будущем комплекс будет подчиняться Министерству спорта и туризма. Мингорисполком обязали совместно с министерством финансов передать средства, выделенные на содержание комплекса, Министерству спорта.

Постановление также предусматривает повышение тарифных ставок сотрудникам комплекса в среднем на 75%, определением зарплат в будущем будет заниматься наниматель. Повышение тарифной ставки не коснется сотрудников точек общепита.

"Чижовка-Арена" была открыта в 2014 году, тогда же она приняла Чемпионат мира по хоккею. Ожидалось, что комплекс сумеет выйти на самоокупаемость к 2018 году.

В 2019 году в Минске на нескольких площадках, в том числе, "Чижовка-Арене", пройдут II Европейские игры.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 208
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