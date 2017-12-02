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Министр труда и соцзащиты: по пятьсот будет, но не всем

02.12.2017 15:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 дек — Sputnik. Средняя заработная плата будет зависеть не только от отрасли народного хозяйства, но и от области, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, пишет БелТА.

Министр труда и соцзащиты: по пятьсот будет, но не всем
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Заработную плату нужно заработать в любой отрасли — промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее. И мы должны понимать, что в зависимости от финансового состояния предприятия или отрасли у каждого конкретного человека зарплата будет разной", — сообщила министр.

Чиновники обещают, что по стране средняя заработная плата достигнет 1000 рублей уже в этом месяце. Тем не менее, министр сообщила о "дифференциации в разрезе отраслей и областей", то есть, такую зарплату может ждать не каждый. Она привела в пример Минск, где по состоянию на октябрь этого года средняя заработная плата была 1151 рубль и добавила, что понимает, что у одних специалистов она едва достигает трехсот рублей, у других – нескольких тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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Зарплата будет отличаться в зависимости от отрасли и области.

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