Россия ценит твердую позицию Беларуси не политизировать формат «Восточного партнерства» по вопросу России и развивать нормальные отношения с Евросоюзом, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу СТВ .



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«Что касается „Восточного партнерства“, то мы никогда никого не учим жизни, — сказал глава МИД России. — Мы никогда не испытывали сомнений по поводу того, что все наши соседи и друзья хотят иметь хорошие отношения со всеми своими партнерами на Западе, Востоке, Севере и Юге».

По его словам, в Москве видят желание некоторых стран использовать «Восточное партнерство» в антироссийских целях. «Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут, — пояснил министр. — Подавляющее большинство стран ЕС понимает, что это будет очередная попытка с негодными средствами, и что внедрять антироссийский запал в любые контакты со странами — членами СНГ — это контрпродуктивно и бесперспективно».

«Мы очень [высоко] оценили твердую позицию Беларуси вместе с рядом других участников „Восточного партнерства“ против подобных попыток, — отметил Лавров. — В том, что в итоговой декларации несмотря на желание некоторых участников саммита не содержится потусторонних вещей, не касающихся непосредственно отношений фокусных государств с ЕС, мы видим большую роль в том числе Беларуси, которая не позволила сделать этот процесс политизированным, идеологизированным, и которая видит в нем свой коренной интерес развивать нормальные отношения с западными европейцами».

Глава российского дипведомства также обратил внимание на отсутствие у России каких-либо сомнений относительно настроений Беларуси, Армении и Азербайджана. «Мы, конечно же, видим, как ведут себя наши украинские, молдавские и грузинские коллеги, — указал Лавров. — Но повторю еще раз, им, уверен, не удастся перевести всю схему „Восточного партнерства“ в антироссийское русло».

«Запад-2017″ стал поводом для нагнетания антироссийской истерии»

Лавров выразил мнение, что Запад использовал недавно состоявшиеся совместные учения Беларуси и России «Запад-2017» как повод для нагнетания антироссийской истерии.

«Не столько Запад встревожен, сколько он опять-таки пытался использовать проведение нами учений как повод для того, чтобы опять нагнетать истерию», — отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, Москва и Минск заблаговременно проинформировали о предстоявших маневрах страны, участвующие в Венском документе о мерах укрепления доверия и безопасности. «Как и положено, уведомления были направлены, все наблюдатели приглашены, причем приглашения выходили за рамки необходимого, — подчеркнул Лавров. — Все, кто хотел, побывали на этих учениях и подтвердили, что все было транспарентно».

«Но „под шумок“, когда нагнеталась истерия, нашим американским коллегам вместе с натовцами удалось разместить на территориях Прибалтики, Польши дополнительные военные контингенты и военную технику, — отметил министр. — Повод был использован, опасения совсем не оправдались, но, как говорится, дело уже закрыто».

«Я очень надеюсь, что ОДКБ не будет идти по этому пути. Мы никого не шантажируем и никому не предъявляем ультиматумы, — подчеркнул министр. — Мы озабочены своей собственной безопасностью на территории стран-членов ОДКБ. У нас своих забот достаточно, и мы не стремимся играть в геополитические игры».

По словам Лаврова, «НАТО существует уже искусственно». «После того, как исчезли Советский Союз и Варшавский договор, альянс утратил смысл своего существования. Прежде всего, наши заокеанские коллеги поддерживали военно-политический блок Североатлантического альянса в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу», — подчеркнул он.

Как пояснил министр, сначала для сохранения смысла «своего единения» НАТО использовало тему Афганистана, «затем „подвернулась“ Российская Федерация как страна, которая отстаивает свои интересы в тесном взаимодействии со своими союзниками на пространстве, которое нам всем исторически принадлежит». «Это вызвало недовольство, прежде всего тем, что мы не согласились с грубейшим нарушением натовцами договоренностей, которые были достигнуты в 90-е годы: безопасность неделима, НАТО не будет расширяться на Восток, а впоследствии в качестве компромисса было условлено, что расширение НАТО на Восток не будет сопровождаться размещением существенных боевых сил в новых странах-членах», — отметил он.

«Все эти договоренности были грубейшим образом попраны натовцами, и они уже пытались ставить всех наших соседей перед выбором — либо они с Россией, либо с Западом, — продолжил глава российской дипломатии. — К чему это все привело, мы видели в Грузии, в Украине».

Лавров также отметил, что ОДКБ не ограничивается только военно-политической тематикой. «Это еще и просто большая политика интеграции, по большому счету обеспечение безопасности на нашем общем пространстве во всех ее смыслах и измерениях — антитеррористической, антинаркотической, антипреступной», — указал он.