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Новая биогазовая установка в Барановичах поможет сократить сбросы отходов в Балтийское море

03.12.2017 10:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Первая биогазовая установка, созданная в рамках рамочного соглашения между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в сфере коммунальной и экологической инфраструктуры, начала работу в Барановичах. Об этом говорится в сообщении банка.


ЕБРР предоставил Беларуси кредит в размере 2,9 млн евро для строительства объекта, который соответствует нормативам ЕС и будет вырабатывать 4.380 МВт•ч электроэнергии и 3.880 Гкал тепла в год из биогаза, полученного из осадка сточных вод. Шведское Агентство международного сотрудничества в области развития (Sida) внесло свой вклад в виде дополнительного гранта в размере 1,4 млн евро на капитальные затраты и 0,8 млн евро на консультационную работу по реализации проекта.

Ожидается, что в результате работы биогазовой установки будет достигнута значительная экономия энергии и затрат, сократится объем выбросов парниковых газов и образования осадка, повысится качество предоставляемых услуг.

Это часть масштабной программы по модернизации системы очистки сточных вод в пяти городах Беларуси. «Цель этой программы — сократить сбросы загрязняющих веществ в Балтийское море. После успешного завершения первого проекта в Барановичах мы с нетерпением ждем выхода на финишную прямую наших проектов в Слониме, Витебске, Бресте и Гродно», — отметила посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

В общей сложности ЕБРР, Sida и Экологическое партнерство северного измерения предоставляют 27,2 млн евро трем муниципалитетам: Барановичам, Витебску и Слониму для совершенствования экологической инфраструктуры и систем очистки сточных вод.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В общей сложности ЕБРР, Sida и Экологическое партнерство северного измерения предоставляют 27,2 млн евро трем муниципалитетам: Барановичам, Витебску и Слониму для...

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