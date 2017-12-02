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Министр Вовк хочет включить Брестский электромеханический завод в состав "Гомсельмаша"
03.12.2017 10:31 — Новости Экономики | Tut.by
Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк планирует включить Брестский электромеханический завод в состав "Гомсельмаша", если руководство БЭМЗа не предложит реальный бизнес-план по выходу из сложного финансового положения.
Как пишет газета "
Вместе с тем глава Минпрома высказал надежду, что в первом квартале 2018 года ему всеже представят конкретные предложения по созданию конкурентоспособной продукции. «Пока что вы только рассказываете об успехах. Но большинство этих успехов осталось в прошлом. Сегодня пора отбросить иллюзии. Вопрос стоит так: быть заводу или его придется закрыть? Пока что моя идея заключается в том, чтобы включить вас в состав ОАО „Гомсельмаш“. Но прежде я жду от вас конкретных предложений, что и как вы собираетесь делать», — сказал Виталий Вовк.
В настоящее время в состав холдинга «Гомсельмаш»
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Вопрос стоит так: быть заводу или его придется закрыть?
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