Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк планирует включить Брестский электромеханический завод в состав "Гомсельмаша", если руководство БЭМЗа не предложит реальный бизнес-план по выходу из сложного финансового положения.

Как пишет газета " Вечерний Брест ", в субботу, 2 декабря Вовк наведался в Брест с инспекцией проблемных предприятий. Он заявил, что «пустых» денег не будет, потому что «сколько ни дай, все профукаете». Он считает, что у руководства БЭМЗа «нет четкого представления, что производить и для кого». Неудивительно, что завод хронически убыточен — рентабельность минус 22%.

Вместе с тем глава Минпрома высказал надежду, что в первом квартале 2018 года ему всеже представят конкретные предложения по созданию конкурентоспособной продукции. «Пока что вы только рассказываете об успехах. Но большинство этих успехов осталось в прошлом. Сегодня пора отбросить иллюзии. Вопрос стоит так: быть заводу или его придется закрыть? Пока что моя идея заключается в том, чтобы включить вас в состав ОАО „Гомсельмаш“. Но прежде я жду от вас конкретных предложений, что и как вы собираетесь делать», — сказал Виталий Вовк.

В настоящее время в состав холдинга «Гомсельмаш» входят «Гомельский завод литья и нормалей» и «Лидагропроммаш». При этом правительство постоянно выписывает новые порции господдержки этому холдингу.