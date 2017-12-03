Минтруда пообещало повышение зарплат бюджетникам в 2018 году

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич пообещала очередное повышение заработных плат в бюджетной сфере в следующем году.

С 1 декабря 2017 года в стране была повышена зарплаты в наиболее низкооплачиваемых сферах — культуре, социальной сфере.

"В 2018 году предусмотрено повышение заработных плат в бюджетной сфере", — заявила Костевич в программе "Контуры" в эфире телеканала ОНТ.

По ее словам, при консервативном прогнозе — до 700 рублей, при оптимистичном — до 760.

Министр уточнила, кому из бюджетников и насколько была повышена зарплата с 1 декабря 2017 года. По словам Костевич, в среднем заработная плата выросла в сфере культуры, образования, социальной сфере на 7% с первого по девятый разряд. Министр уточнила, что в сфере культуры — библиотекарям, экскурсоводам, руководителям кружков. В социальной сфере — повышение зарплаты ощутили няни и сиделки, в системе образования зарплаты повышены помощникам воспитателей, сказала министр, уточнив, что зарплаты увеличены в пределах 24 рублей.

Кроме этого, отметила министр, декабрьское повышение зарплат бюджетников "немножко затрагивает учителей и врачей".

Она сказала, что в общей сложности повышение зарплат коснулось 750 тысяч бюджетников, что составляет 88% от общего числа граждан данной категории.