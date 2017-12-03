ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтруда пообещало повышение зарплат бюджетникам в 2018 году

03.12.2017 21:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич пообещала очередное повышение заработных плат в бюджетной сфере в следующем году.

С 1 декабря 2017 года в стране была повышена зарплаты в наиболее низкооплачиваемых сферах — культуре, социальной сфере.

Минтруда пообещало повышение зарплат бюджетникам в 2018 году
© Sputnik/ Алексей Куденко
Зарплаты, школьные обеды и "резина": что меняется с 1 декабря

"В 2018 году предусмотрено повышение заработных плат в бюджетной сфере", — заявила Костевич в программе "Контуры" в эфире телеканала ОНТ.

По ее словам, при консервативном прогнозе — до 700 рублей, при оптимистичном — до 760.

Министр уточнила, кому из бюджетников и насколько была повышена зарплата с 1 декабря 2017 года. По словам Костевич, в среднем заработная плата выросла в сфере культуры, образования, социальной сфере на 7% с первого по девятый разряд. Министр уточнила, что в сфере культуры — библиотекарям, экскурсоводам, руководителям кружков. В социальной сфере — повышение зарплаты ощутили няни и сиделки, в системе образования зарплаты повышены помощникам воспитателей, сказала министр, уточнив, что зарплаты увеличены в пределах 24 рублей.

Кроме этого, отметила министр, декабрьское повышение зарплат бюджетников "немножко затрагивает учителей и врачей".

Она сказала, что в общей сложности повышение зарплат коснулось 750 тысяч бюджетников, что составляет 88% от общего числа граждан данной категории.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С декабря в Беларуси повысили зарплаты библиотекарям, экскурсоводам и нянечкам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Как иностранцы будут платить "налог на Гугл" в Беларуси с 1 января 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика