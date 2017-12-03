Долгожданный прогноз на 2018: что будет с ценами на жилье, кредитными ставками и коммерческой недвижимостью?

— 2017 год на вторичном рынке жилья Минска заканчивается интересно. Собственно, того, что произошло, никто не ожидал. То падение цен, которое мы наблюдали в течение последних 3 лет, летом текущего года остановилось. Прогноз о 10-процентном снижении цен на 2017 год уже не оправдывается. Очевидно, что такого падения цен в текущем году не произойдет. Скорее всего, к концу года мы вернемся к ценам, которые сложились на рынке на начало текущего года.

Тенденция дальнейшего падения цен не оправдалась по одной простой причине: появились доступные кредиты. Размер ставки рефинансирования достиг докризисного уровня. Понятно, что определенные деньги были вброшены в банковскую систему, в том числе для поддержания самой банковской системы и строительства.

До лета 2017 года процент сделок купли-продажи квартир на минской «вторичке» с привлечением кредитов составлял 2-3%. Сегодня количество таких сделок увеличилось в 6-7 раз. Выросли и суммы кредитов. Если 1-2 года назад, чтобы купить квартиру на вторичном рынке жилья, люди привлекали в основном $5-10 тыс., то сегодня заемные средства банков составляют и $40 тыс, и $50 тыс.

Возможно, покупатели рассчитывают на какую-то будущую девальвацию. Но если отталкиваться от реалий экономики, то лично я в нее не верю. В очередной раз рынок продемонстрировал, что он, как и любой другой, подвержен и взлетам, и падениям. И, судя по всему, пока цикл падения цен закончился.

В 2018 году цены на рынке по-прежнему во многом будут зависеть от состояния банковской системы. Если ставка рефинансирования и процентные ставки по кредитам будут снижаться и дальше, то мы сможем увидеть даже определенный рост цен. В феврале-марте следующего года уже станет все более понятно. Если доступных кредитов не будет, то цены начнут снова медленно снижаться либо стабилизируются на сложившемся уровне.

Рост цен в текущем году мог быть более существенный, если бы более быстрыми темпами рос ВВП. Но этого не происходит, и вряд ли в 2018 году мы увидим большой рост этого показателя. Скорее, он будет расти постепенно.

Сергей Сенкевич, старший аналитик Департамента консалтинга и аналитики Colliers International в Беларуси

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