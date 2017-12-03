Все-таки я не могу понять ажиотажа руководителей администраций разного уровня вокруг «безусловного выполнения получения главы государства» насчет зарплаты «всем по 500».



Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во-первых, налицо всеобщее непонимание его поручения. Еще весной глава государства говорил о том, что надо поднять зарплату при условии соответствующего роста производительности труда. То есть условие есть, о каком «безусловном» выполнении поручения может идти речь? Налицо грубое вмешательство в действие экономических законов на местах, которое уже не раз приводило к валютным кризисам на уровне страны в целом – а за них ответственность несут уже не местные руководители. Поэтому, на мой взгляд, подобная «инициатива на местах» должна пресекаться на корню.

Во-вторых, как это часто бывает, решение пытаются принять, не вдаваясь в подробности.

Маленький экскурс в историю: впервые цель «по 500» была поставлена на декабрь 2010 года. То есть эти 500 долларов – своего рода «эталон». Но 500 долларов тогда и сейчас – это разные деньги.

Если перевести белорусские цены в долларовый эквивалент, то они с декабря 2010 года сильно изменились. Скажу больше: они упали на 32%! То есть чтобы купить столько товаров, сколько мы в среднем могли купить на 100 долларов в декабре 2010 г., сейчас (в октябре 2017 г.) нам понадобилось бы 68 долларов. Иначе говоря, за нынешние 428 долларов зарплаты мы можем в среднем купить столько же, сколько за 628 долларов в 2010 году. А значит «по 500» давно достигнуты, можно ставить галочку «выполнено» и спокойно заниматься «системными решениями», которые так нужны экономике, замученной ручным управлением.

А если у кого-то спросят о выполнении, то вот вам и графичек для удобства. Собственные расчеты на основе данных Белстата (зарплата и индекс потребительских цен), Нацбанка (средневзвешенный курс доллара) и Исследовательского центра ИПМ (рыночный курс в период множественности курсов).

Отчитывайтесь на здоровье, даже можете не ссылаться!

График: Исследовательский центр ИПМ