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Минтруда: у бюджетников в 2018 году в среднем будет зарплата 700 рублей

04.12.2017 09:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Министра труда и социальной защиты Ирина Костевич обещает, что средняя заработная плата у бюджетников при пессимистичном прогнозе будут не менее 700 рублей.

В Беларуси с 1 декабря 2018 года повышены заработная плата бюджетникам, которые получают наиболее скоромную заработную плату — в сфере культуры, соцзащиты, образования.

Минтруда: у бюджетников в 2018 году в среднем будет зарплата 700 рублей
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр труда и соцзащиты: "по пятьсот" будет, но не всем

"В следующем году тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере", — заявила министр в передаче "Контуры" на телеканале ОНТ.

По ее словам, при консервативном прогнозе в бюджетной сфере зарплата может составить 700 рублей, а при росте экономических показателей, данная цифра может составить 760 рублей.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Костевич, с 1 декабря уходящего года бюджетникам в среднем зарплата была повышена на 7%.

Декабрьское повышение коснулось 750 тысяч бюджетников. В "культуре" повышенные зарплаты за декабрь получат библиотекари, экскурсоводы, руководители кружков, в "социалке" — нянечки и сиделкам, в системе Минобора — помощники воспитателей, воспитателей.

Данное повышение "немножко затрагивает учителей и врачей", сказала Костевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Декабрьское повышение заработных плат коснулось 750 тысяч бюджетников, среди которых нянечки, руководители кружков, экскурсоводы.

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