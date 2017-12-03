Минтруда: у бюджетников в 2018 году в среднем будет зарплата 700 рублей

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Министра труда и социальной защиты Ирина Костевич обещает, что средняя заработная плата у бюджетников при пессимистичном прогнозе будут не менее 700 рублей.

В Беларуси с 1 декабря 2018 года повышены заработная плата бюджетникам, которые получают наиболее скоромную заработную плату — в сфере культуры, соцзащиты, образования.

"В следующем году тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере", — заявила министр в передаче "Контуры" на телеканале ОНТ.

По ее словам, при консервативном прогнозе в бюджетной сфере зарплата может составить 700 рублей, а при росте экономических показателей, данная цифра может составить 760 рублей.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Костевич, с 1 декабря уходящего года бюджетникам в среднем зарплата была повышена на 7%.

Декабрьское повышение коснулось 750 тысяч бюджетников. В "культуре" повышенные зарплаты за декабрь получат библиотекари, экскурсоводы, руководители кружков, в "социалке" — нянечки и сиделкам, в системе Минобора — помощники воспитателей, воспитателей.

Данное повышение "немножко затрагивает учителей и врачей", сказала Костевич.