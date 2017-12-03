Антикоррупционный орган Совета Европы ГРЕКО (Группа государств против коррупции) считает, что в статьи Уголовного кодекса Беларуси о взяточничестве необходимо включить понятия «предложения», «обещания», «просьбы» и «принятия предложения или обещания», а также учесть случаи, когда взятка передается не самому должностному лицу, а третьей стороне. Об этом говорится в опубликованных резюме докладов по Беларуси о криминализации коррупции и прозрачности финансирования политических партий.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сами доклады по состоянию коррупции в Беларуси опубликовать ГРЕКО не может — по договору на это должна дать «добро» страна, о которой идет речь. Но Беларусь остается единственным государством-членом ГРЕКО из 49, которое не разрешило публикацию каких бы то ни было докладов о себе. Белорусские власти объясняют это тем, что юридических обязательств по публикации отчетов в ГРЕКО нет .

«Такой подход противоречит утвердившейся практике ГРЕКО обеспечивать максимальную прозрачность», — отмечают в Антикоррупционном органе Совета Европы.

В резюме опубликованных докладов сказано, что ратификация Беларусью Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию не привела к должному пересмотру Уголовного кодекса Беларуси.

Например, по мнению ГРЕКО, положения о взяточничестве должны быть расширены: в статьи Уголовного кодекса Беларуси о взяточничестве необходимо включить понятия «предложения», «обещания», «просьбы» и «принятия предложения или обещания», также необходимо учитывать случаи, когда взятка передается не самому должностному лицу, а третьей стороне, и отменить двойную уголовную ответственность за связанные со взяточничеством преступления, совершенные за границей.

В вопросе прозрачности финансирования партий ГРЕКО отметил, что, несмотря на то, что в Беларуси зарегистрировано 15 политических партий с разной идеологией, они играют незначительную роль в политических и избирательных процессах в стране.

В докладе также отмечается, что сегодня политические партии в Беларуси не представлены в правительстве и лишь минимально - в парламенте и органах местного самоуправления.

«Политическая модель страны и избирательный процесс опираются на проправительственные государственные субсидируемые общественные объединения, профсоюзы и „трудовые коллективы“ государственных предприятий, считают в Совете Европы, — резюмируют авторы докладов. — ГРЕКО настойчиво призывает власти рассмотреть вопрос о предоставлении государственной помощи партиям в Беларуси, которые в ином случае будут по-прежнему находиться „в спячке“. Политические партии должны вести собственную финансовую отчетность, которая должна быть доступна общественности».

Кроме двух докладов, в Совете Европы представили и отчет о выполнении Беларусью предыдущих рекомендаций, связанных с юридическими основами и практикой предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Рекомендации Беларуси ГРЕКО опубликовал в 2012 году. В них шла речь о национальных антикоррупционных органах, их возможностях и иммунитетах, а также о юридических средствах по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Но, как отмечают в Совете Европы, с 2014 года какого-либо заметного прогресса в Беларуси достигнуто не было. В резюме ГРЕКО за 2015 год отмечалось, что страна частично выполнила только 1 из 20 рекомендаций по борьбе с коррупцией, введя административную ответственность юрлиц за отмывание денег.

«Некоторые изменения, такие как принятие новой программы по борьбе с преступностью и коррупцией, следует приветствовать, однако они недостаточны для того, чтобы обеспечить должный уровень выполнения рекомендаций, который остается «в целом неудовлетворительным», — говорится в докладе.

В своем докладе ГРЕКО предложила Генеральному секретарю Совета Европы направить письмо Министру иностранных дел Беларуси для того, чтобы привлечь его внимание к несоблюдению данных рекомендаций и к необходимости принятия решительных действий для скорейшего достижения ощутимого прогресса.