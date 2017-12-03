Доллар растет в начале торгов в понедельник

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Доллар США дорожает с начала торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, свидетельствуют биржевые данные.

Курс доллара рос на протяжении ноября и успел обновить полуторагодичные рекорды. На торгах 4 декабря американская валюта также пошла в рост.

После первого часа торгов на БВФБ доллар стал дороже более чем на копейку. На 11:15 валюта торговалась на уровне 2,0226, рост к пятнице пока составляет 0,56%.

Курсы евро и российского рубля с начала торгов немного опускаются. В целом же, по прогнозам экспертов, на этой неделе и евро, и доллар продолжат дорожать.

С начала 2017-го доллар подорожал в Беларуси на 3,27% — в начале января он стоил порядка 1,96 белорусского рубля. Евро в первые дни года стоил около 2,05 рублей — рост составил 17,13%. 100 российских рублей стоили 3,21 белорусских, с начала года RUB подорожал на 5,68%.