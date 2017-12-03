|
Доллар растет в начале торгов в понедельник
04.12.2017 11:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Доллар США дорожает с начала торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, свидетельствуют биржевые данные.
Курс доллара рос на протяжении ноября и успел обновить полуторагодичные рекорды. На торгах 4 декабря американская валюта также пошла в рост.
После первого часа торгов на БВФБ доллар стал дороже более чем на копейку. На 11:15 валюта торговалась на уровне 2,0226, рост к пятнице пока составляет 0,56%.
Курсы евро и российского рубля с начала торгов немного опускаются. В целом же, по прогнозам экспертов, на этой неделе и евро, и доллар продолжат дорожать.
С начала 2017-го доллар подорожал в Беларуси на 3,27% — в начале января он стоил порядка 1,96 белорусского рубля. Евро в первые дни года стоил около 2,05 рублей — рост составил 17,13%. 100 российских рублей стоили 3,21 белорусских, с начала года RUB подорожал на 5,68%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первые минуты торгов биржи американская валюта прибавила более копейки.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии