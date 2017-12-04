Средняя зарплата бюджетников в 2018 году вырастет до 760 рублей

Размер зарплат граждан, работающих в бюджетных организациях, составит в 2018 году не менее 70 рублей.

Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 3 декабря в эфире канала ОНТ.

Она отметила также, что в случае роста ВВП до 103,5% размер зарплат работников бюджетной сферы может повыситься до 760 рублей.

Ранее министр подтверждала, что зарплата в 1000 рублей – это основная цель по стране в данной сфере, однако у каждого зарплата будет разной.

Напомним, в декабре нынешнего года власти подняли заработную плату в среднем на 7%, этот процент зависит от разряда каждого работника.

У работников с тарифами 1-9 разрядов зарплата в среднем повысится на 9-15% (26-35 рублей соответственно). К таким работникам относятся библиотекари, экскурсоводы, сиделки, воспитатели и пр. Для работников, тарифицируемых с 9 по 17 разряд, средняя зарплата повысится на 24% - это учителя, врачи, экономисты, юристы.

Самое большое повышение зарплат коснется категорий работников, тарифицируемых по 1-4 разряду – это работники бюджетной сферы самой низкооплачиваемой категории, которые составляют 88% всех бюджетников (750 000 человек).

Напомним, власти пытаются принять эффективные меры, направленные на повышение зарплат бюджетников.

О том, что зарплату планируется поднять низкооплачиваемой категории работников, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Он же сообщил, что предположительно оплата труда этих людей вырастет на 7%, однако окончательные цифры будут рассчитываться индивидуально.

Вопрос о повышении зарплат постоянно поднимается белорусскими властями. 22 октября в эфире телеканала «ОТН» министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что средняя заработная плата должна вырасти до 1000 рублей до конца года.

О том, что вскоре будут рассматриваться предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников, заявил 17 октября на заседании Президиума Совмина заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Ранее Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году. 22 августа на совещании президент Беларуси напомнил о своем требовании повысить зарплаты тем категориям работников, чьи заработки остаются низкими.