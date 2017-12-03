Лукашенко задался вопросом экспорта белорусских сигарет

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Заграничные предприятия пожаловались президенту Беларуси Александру Лукашенко на то, что белорусские производители сигарет не хотят продавать продукцию на экспорт, об этом в понедельник заявил сам глава государства на совещании по изменению системы работы в отрасли.

Лукашенко в понедельник провел совещание по вопросам изменения работы в сфере производства и реализации табачных изделий. Одна из причин — спрос на белорусские сигареты за рубежом.

Огромные доходы бюджета

"Ясно, что это подакцизный товар, что бюджет от этого получает огромные средства. В этом году мы ожидаем Br1 млрд, то есть $0,5 млрд. Это большие налоговые поступления", — отметил президент.

Глава государства напомнил о своем личном отношении: он не приемлет тех, кто курит или злоупотребляет алкоголем. Однако белорусская табачная отрасль, отметил Лукашенко, активно развивается не только в связи со спросом на продукцию.

"Правда, что касается Беларуси, то в последнее время, как меня информируют, у нас спрос на этот товар стабилизирован и роста никакого нет. Это уже хорошо", — добавил президент.

Потенциал еще не исчерпан

По словам президента, еще одной причиной для проведения совещания послужило то, что некоторые представители бизнеса внесли предложения о совершенствовании производства и реализации сигарет.

"Как утверждают сами бизнесмены, потенциал нашей табачной отрасли далеко не исчерпан", — сказал Лукашенко.

Объемы выпуска сигарет растут, также высокими темпами наращивается и экспорт, однако в этом есть свои вопросы.

"Ко мне даже в последнее время обратились заграничные предприниматели о том, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт. Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять?" — задался вопросом президент.

Глава государства поручал проверить эту информацию. "Речь идет об одном из значительных источников пополнения бюджета. Поэтому если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Не продадим мы, продадут другие. Рынки будут заняты", — пояснил он.

Решение — в интересах государства

Решение об изменениях в производство и торговлю важно вносить открыто и оно должно быть таким, чтобы соответствовать государственным интересам, отметил президент.

"Я так и обещал тем, кто вносил предложения, и тем, кто озабочен этими предложениями, что решения будут приняты публично и исключительно в интересах государства. Если кто-то предложит сегодня схемы, по которым мы будем работать в производстве и реализации табачных изделий, они немедленно будут реализованы. Но принцип один: это должно быть выгоднее, чем ныне действующая схема", — заявил Лукашенко.

Президент поинтересовался у членов правительства и представителей бизнеса, какая выгода может быть от изменений в системе и как перемены могут повлиять на конечную цену сигарет. Взвесив доводы за и против изменений, глава государства будет принимать решение.