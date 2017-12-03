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На биржевых торгах 4 декабря доллар опять вышел на максимум
04.12.2017 13:35 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 декабря состоялись очередные торги. Американская валюта вновь пробила годовой максимум, ранее установленный на минувшей неделе.
Курс доллара вырос на BYN0,0113 — до 2,0227 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0014 — до 2,396 рубля.
Курс российского рубля снизился на BYN0,0051 — до 3,4 рубля за 100 российских рублей.
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Курс российского рубля снизился на BYN0,0051 - до 3,4 рубля за 100 российских рублей.
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