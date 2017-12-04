Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 ноября – 4 декабря 2017 года

Рост цен на столичные квартиры продолжается с середины июля. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске поднялся на 0,3% и составил 1199 $/м 2 , что соответствует средним темпам роста за указанный период.

Пять последних недель новостройки дорожали быстрее вторичного рынка. Неделей ранее средний уровень цен на новостройки превысил аналогичный показатель у «вторички» и начал уходить в отрыв. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за последнюю неделю на 0,5% и составляет сейчас 1203 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 4 декабря следующим образом:

После длительного сокращения объем предложения 3 недели оставался практически неизменным, «не решаясь» преодолеть психологическую отметку в 6000 квартир. Однако с наступлением декабря и она была пройдена. За неделю количество выставленных на продажу квартир сократилось на 1,9%. Сильное вымывание объектов было отмечено у 3-комнатных квартир (-2,7%), а также у «однушек» (-2,4%). Предложение 2-комнатных квартир уменьшилось на 0,9%, 4-комнатных стало меньше на 1,8%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Доля 1-комнатных квартир сократилась до 21,7%, что является чрезвычайно низким показателем. По опыту прошлых лет можно сказать, что мы наблюдаем типичный «рынок продавца» с сопутствующим ростом цен.

Изменение цен в районах Минска на 4 декабря выглядит следующим образом:

Средний уровень цен на 1-комнатные квартиры за неделю «подскочил» сразу на 1%. Квартиры с двумя комнатами подорожали на 0,3% при отсутствии каких-либо изменений у «трёшек» и «четырёшек». По итогам месяца наметилась зависимость – чем меньше жилых комнат, тем быстрее росли цены на квартиры.

В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен на квартиры. В Советском оно составило 0,1%, в Ленинском – 0,2%. Среди районов с положительной ценовой динамикой выделяется Центральный с показателем +0,9%. Рост цен за последний месяц колеблется от +0,6% в Первомайском районе до +4,0% в Ленинском.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 725 $/м2 (+0,4%), Витебск – 557 $/м2 (+0,2%), Гомель – 562 $/м2 (-0,1%), Гродно – 687 $/м2 (-0,1%), Могилев – 598 $/м2 (+0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,3% и составляет 2 830 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru .

Киев:

· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1482 $/м2.

· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,3% и равняется 817 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua .