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Курс доллара побил 20-месячный рекорд

04.12.2017 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Доллар подорожал до рекордного за 20 месяцев уровня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, свидетельствуют данные БВФБ.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 4 декабря:

  • Доллар США — 2,0227
  • Евро — 2,396
  • 100 российских рублей — 3,43

Таким образом, доллар на торгах в понедельник прибавил более копейки и обновил годовой максимум. Более того, на текущем уровне стоимость американской валюты в последний раз была в марте 2016 года, то есть 20 месяцев назад.

Российский рубль и евро, напротив, немного подешевели по сравнению с прошлыми торгами. В минувшую пятницу, напомним, все три валюты устанавливали новые годовые максимумы.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На торгах в понедельник американская валюта снова заметно подорожала - более, чем на копейку.

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