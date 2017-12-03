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Курс доллара побил 20-месячный рекорд
04.12.2017 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Доллар подорожал до рекордного за 20 месяцев уровня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, свидетельствуют данные БВФБ.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 4 декабря:
Таким образом, доллар на торгах в понедельник прибавил более копейки и обновил годовой максимум. Более того, на текущем уровне стоимость американской валюты в последний раз была в марте 2016 года, то есть 20 месяцев назад.
Российский рубль и евро, напротив, немного подешевели по сравнению с прошлыми торгами. В минувшую пятницу, напомним, все три валюты устанавливали новые годовые максимумы.
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На торгах в понедельник американская валюта снова заметно подорожала - более, чем на копейку.
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