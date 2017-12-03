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Лукашенко провел совещание по совершенствованию табачной отрасли

04.12.2017 14:38 — Новости Экономики | БДГ  
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Спрос на белорусскую табачную продукцию растет за рубежом, представители бизнеса вносят предложения по совершенствованию производства и реализации этой продукции.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании 4 декабря, отметив, что вышеупомянутые факторы стали причинами проведения данного совещания. Президент рассказал, что является проитивником курения и алкоголя, однако встал вопрос об изменениях в табачной отрасли.

По его словам, бюджет от производства табачной продукции получает огромные средства.

«Ко мне даже в последнее время обратились иностранные предприниматели о том, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт, — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА. — Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять?».

Представители бизнеса, по его словам, уверяют, что потенциал в данной области не исчерпан, и президент готов поддержать все предложения, если они отвечают интересам государства.

Лукашенко отметил, что специально давал поручение проверить информацию о торговле табачными изделиями за границей.

Вице-премьер Михаил Русый сообщил об увеличении производства табачной продукции по сравнению в 2000 годом в три раза и росте экспорта более чем в 16 раз. В то время как импорт снизился в 25 раз. На сегодняшний день внутренний рынок нашей страны обеспечен отечественной табачной продукцией на 95%.

 
 
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Спрос на белорусскую табачную продукцию растет за рубежом, представители бизнеса вносят предложения по совершенствованию производства и реализации этой...

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