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Корпус второго реактора установили на БелАЭС

04.12.2017 14:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Корпус реактора второго энергоблока установили на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), сообщили Sputnik в пресс-службе генподрядчика строительства — группы компаний ASE.

Корпус второго реактора установили на БелАЭС
© YouTube / Александр Романенков
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Возведение первой белорусской атомной станции продолжается около города Островца. Так, 2 декабря на площадке установили корпус для реактора второго энергоблока.

"Установка осуществлялась в два этапа. Сначала корпус реактора общим весом более 330 тонн, длиной 11 метров и диаметром 4,5 метра был поднят на транспортный портал и на специальной тележке по рельсам перемещен внутрь гермозоны. Далее с помощью полярного крана корпус был поднят в центральный зал реакторного отделения и установлен на опорное кольцо в шахту реактора", — описали процесс в пресс-службе генподрядчика.

Как заявил вице-президент по проекту БелАЭС Виталий Медяков, установка корпуса в проектное положение — одна из самых сложных операций в рамках строительства.

"Поскольку на опорное кольцо приходится вся весовая нагрузка, то допустимое отклонение при совмещении осей корпуса реактора и опорного кольца составляет всего один миллиметр", — отметил он.

Подробно о ходе строительства БелАЭС можно прочитать здесь >>

Первый реактор БелАЭС, как ожидается, введут в эксплуатацию уже в 2019-м, второй — в 2020-м.

 
Теги: Минск
 
 
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Корпус реактора весит более 330 тонн, имеет длину 11 метров и диаметр 4,5 метра.

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