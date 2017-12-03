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Власти доверили Олексину торговлю сигаретами

04.12.2017 15:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Компания «Энерго-Оил» Алексея Олексина займется созданием единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Михаил Русый по итогам совещания у Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.


Алексей Олексин (справа). Фото: скриншот видео информационного агентства БЕЛТА

По словам Русого, «Энерго-Оил» инвестирует в проект 122 млн рублей и увеличит мощности Гродненской табачной фабрики. В частности, компания поставит на «Неман» еще две линии — каждая стоимостью по 10 млн долларов. Отмечается, что по самым минимальным расчетам реализация проекта за четыре года принесет 205−210 млн рублей дополнительных поступлений в бюджет, а потенциально — до 400 млн. «Нормативный документ будет подготовлен, чтобы с января 2018 года этот проект начал не революционно, а поэтапно развиваться. Завершится он на первом этапе в 2020 году. Дальше будем смотреть. Хотя мы все эти вопросы будем сопровождать, — рассказал вице-премьер. — Это серьезный шаг к тому, чтобы в такие сферы входил и бизнес. Но контроль государства будет очень серьезный в любом случае». При этом инвестор будет нести и определенную социальную нагрузку.

Михаил Русый пояснил, что в последнее время за рубежом значительно возрос спрос на продукцию белорусской табачной отрасли. Производство задействовано в круглосуточном режиме, но поставить на экспорт требуемый объем сигарет, не оголив внутренний рынок, в настоящее время не представляется возможным. Говоря в целом о реализации проекта с участием частного инвестора, вице-премьер подчеркнул, что главное здесь — сохранение контроля за реализацией табачной продукции, полнота исполнения бюджета, исключение серого импорта, единая ценовая политика, а также новые рабочие места.

По итогам 2017 года бюджет пополнится от табачных акцизов на 1 млрд рублей. Однако как доложили Александру Лукашенко бизнесмены, «потенциал белорусской табачной отрасли далеко не исчерпан». Есть возможность увеличить поставки на экспорт и таким образом еще больше нарастить поступления в бюджет. «Ко мне даже в последнее время обратились заграничные предприниматели о том, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт. Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять? — отметил Александр Лукашенко. — Речь идет об одном из значительных источников пополнения бюджета. Поэтому если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Не продадим мы, продадут другие. Рынки будут заняты».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Ранее источники TUT.BY в табачной отрасли говорили, что Олексин может взять в аренду киоски «Табак», которые развивает Гродненская табачная фабрика. Согласно сайту компании, по состоянию на октябрь ГТФ принадлежало 585 торгово-модульных точек. В сентябре «Неман» объявил тендер на покупку 80 киосков на сумму 1,1 млн рублей.

Бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси, Алексей Олексин раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись. Сейчас интересы бизнесмена сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе.

 
 
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