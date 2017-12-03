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Бывший фигурант дела "Белого легиона" стал участником нового разбирательства - о боеприпасах

04.12.2017 16:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Против бывшего фигуранта дела «Белого легиона», дизайнера Андрея Белявского, возбуждено новое дело — за хранение боеприпасов. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото с сайта svaboda.org

Минчанина Андрея Бялевского обвиняют по ч.2. ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция статьи — от исправительных работ и вплоть до 7 лет лишения свободы.

Причем, по данным «Весны», новое дело возбудили 27 ноября. В тот же день Следственный комитет поставил точку в разбирательстве с фигурантами дела «Белого легиона» (по статье о вооруженном формировании). Ранее Белявский провел в СИЗО КГБ два месяца и вышел в июне, когда было прекращено дело по статье о подготовке массовых беспорядков.

Минчанин подтвердил TUT.BY, что ему предъявлено новое обвинение.

«Это так, я в статусе обвиняемого. Дело возбудили 27 ноября, об этом меня уведомили в минувшую пятницу (1 декабря)», — рассказал Андрей Белявский.

По его словам, еще в марте во время обыска у него нашли «один патрон калибром 7,62 мм к автомату Калашникова». Эксперты признали патрон боевым. На вопрос журналиста, откуда у мужчины этот боеприпас, он отвечает кратко: «нашел».

По неподтвержденной информации центра «Весна», еще одного фигуранта из дела «Белого легиона» сейчас подозревают в хранении боеприпасов.

«Про остальных я не знаю, следователи ничего не говорили», — заявил TUT.BY Андрей Белявский.

В Следственном комитете порталу TUT.BY пока не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Сам дизайнер остается на свободе (после СИЗО был под подпиской о невыезде). По его словам, следователи в разговоре заявили, якобы нынешнее расследование находится «на последней стадии; возможно, [завершат] к концу года».

 
 
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По словам минчанина, во время обыска у него нашли один патрон. Эксперты признали патрон боевым.

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