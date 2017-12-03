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Русый: белорусская "табачка" нуждается в новых линиях и торговой сети
04.12.2017 16:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Белорусские табачные фабрики нуждаются в создании новых линий и единой товаропроводящей сети, заявил в понедельник по итогам совещания у президента вице-премьер республики Михаил Русый.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник
Как рассказал по итогам совещания Михаил Русый, проблема с экспортом белорусских сигарет, на которую обратил внимание президент, связана с ограниченными техническими возможностями производителей.
По словам вице-премьера, фабрики работают практически круглосуточно, однако не могут обеспечить в полном объеме растущий спрос на свою продукцию. Решать вопрос будут привлечением частного инвестора — компания "Энерго-Оил" профинансирует строительство новых производственных линий.
Кроме того, будет формироваться единая товаропроводящая сеть — это также поспособствует развитию отрасли.
Русый уверен, что за четыре года реализации проекта бюджет сможет дополнительно получить не менее 200 миллионов рублей, однако могут быть и более высокие результаты. По итогам текущего года госбюджет от "табачки" планирует получить около миллиарда рублей.
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Фабрики работают практически в круглосуточном режиме, однако в полном объеме удовлетворить спрос не могут.
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