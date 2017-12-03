МИНСК, 4 дек — Sputnik. Белорусские табачные фабрики нуждаются в создании новых линий и единой товаропроводящей сети, заявил в понедельник по итогам совещания у президента вице-премьер республики Михаил Русый.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник провел совещание по возможным изменениям в работе белорусской табачной отрасли. В скором времени прогнозируется принятие ряда решений в этой сфере (если они будут соответствовать государственным интересам).

Как рассказал по итогам совещания Михаил Русый, проблема с экспортом белорусских сигарет, на которую обратил внимание президент, связана с ограниченными техническими возможностями производителей.

По словам вице-премьера, фабрики работают практически круглосуточно, однако не могут обеспечить в полном объеме растущий спрос на свою продукцию. Решать вопрос будут привлечением частного инвестора — компания "Энерго-Оил" профинансирует строительство новых производственных линий.

Кроме того, будет формироваться единая товаропроводящая сеть — это также поспособствует развитию отрасли.

Русый уверен, что за четыре года реализации проекта бюджет сможет дополнительно получить не менее 200 миллионов рублей, однако могут быть и более высокие результаты. По итогам текущего года госбюджет от "табачки" планирует получить около миллиарда рублей.