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Русый: белорусская "табачка" нуждается в новых линиях и торговой сети

04.12.2017 16:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Белорусские табачные фабрики нуждаются в создании новых линий и единой товаропроводящей сети, заявил в понедельник по итогам совещания у президента вице-премьер республики Михаил Русый.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник провел совещание по возможным изменениям в работе белорусской табачной отрасли. В скором времени прогнозируется принятие ряда решений в этой сфере (если они будут соответствовать государственным интересам).

Русый: белорусская "табачка" нуждается в новых линиях и торговой сети
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко задался вопросом экспорта белорусских сигарет

Как рассказал по итогам совещания Михаил Русый, проблема с экспортом белорусских сигарет, на которую обратил внимание президент, связана с ограниченными техническими возможностями производителей.

По словам вице-премьера, фабрики работают практически круглосуточно, однако не могут обеспечить в полном объеме растущий спрос на свою продукцию. Решать вопрос будут привлечением частного инвестора — компания "Энерго-Оил" профинансирует строительство новых производственных линий.

Кроме того, будет формироваться единая товаропроводящая сеть — это также поспособствует развитию отрасли.

Русый уверен, что за четыре года реализации проекта бюджет сможет дополнительно получить не менее 200 миллионов рублей, однако могут быть и более высокие результаты. По итогам текущего года госбюджет от "табачки" планирует получить около миллиарда рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Фабрики работают практически в круглосуточном режиме, однако в полном объеме удовлетворить спрос не могут.

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