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Лекции о налогах и интеллектуальный квиз. В Могилеве пройдет бесплатная бизнес-игра
04.12.2017 16:43 — Новости Экономики | Tut.by
Представителей малого и среднего бизнеса соберут вместе в Могилеве 7 декабря, чтобы пошагово объяснить, как выйти на глобальный онлайн-рынок, начать получать заказы и грамотно платить налоги. Лекции экспертов дополнит интеллектуальный квиз, созданный специально для предпринимателей. Принять участие в проекте «Куфаризация» может любой — бесплатно.
Необходимость в подобной образовательной инициативе возникла уже давно, считает начальник управления коммерции и маркетинга «Куфара» Илья Жуковец:
— Во всем мире малый и средний бизнес — драйвер экономики. Но сейчас многие бизнесмены не понимают, как работать в ситуации, когда рынки и торговые центры пустеют, а клиенты уходят за покупками в онлайн. Именно для того, чтобы научить людей продвигать свой бизнес в интернете, мы создали проект «Куфаризация».
Мероприятие в Могилеве будет состоять из двух частей. В первой эксперты бизнес-школ и консалтинговых компаний расскажут, как привести бизнес в интернет и работать в онлайне. Представитель Министерства по налогам и сборам поможет разобраться в типах налогов, сроках платежей и льготах. Каждый желающий сможет получить индивидуальную консультацию и определить для себя, какая система налогообложения для него оптимальна.
Во второй части участникам предложат закрепить знания в интеллектуальном квизе. Игра, которая создана «МозгоБойней» и «Куфаром», предлагает проверить свою сообразительность с помощью 35 вопросов о бизнесе, продвижении, рекламе и онлайн-технологиях. При этом предприниматели будут разделены на команды по 4−6 человек. Финалисты получат 20 тыс. куфов, которые можно будет потратить на развитие своего бизнеса в интернете. Такой суммы, например, хватит на то, чтобы размещать товары на «Куфаре» в течение года.
— Важно, что в проекте участвуют представители госорганов, что позволяет бизнесу и государству вести открытый диалог. Мы надеемся, что проект поможет предпринимателям Могилевской области найти новые точки роста и начать успешнее работать в Сети, — подчеркнул Илья Жуковец.
Бизнес-игра пройдет 7 декабря с 18.00 до 22.00. Принять в ней участие можно бесплатно, требуется лишь пройти предварительную регистрацию. Количество мест ограничено. Заполнить заявку можно
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Представителей малого и среднего бизнеса соберут вместе, чтобы пошагово объяснить, как выйти на глобальный онлайн-рынок, начать получать заказы и грамотно платить...
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