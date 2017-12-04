ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белстат: 40% домашнего бюджета белорусы тратят на еду

04.12.2017 20:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Около 40% расходов жителей Беларуси приходится на продукты питания, сообщили в понедельник в Национальном статистическом комитете республики.

Белстат: 40% домашнего бюджета белорусы тратят на еду
© Sputnik / Виктор Толочко
Не "по 500": Белстат озвучил среднюю зарплату в октябре

Белстат 4 декабря опубликовал результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, которое проводилось в Беларуси в январе – сентябре текущего года.

По информации ведомства, располагаемые ресурсы домашних хозяйств за этот период по стране составили 1026 рублей в месяц, в городах и поселках городского типа – 1096 рублей, на селе – 843 рубля.

Расходы одного домашнего хозяйства за девять месяцев 2017 года составили 965 рублей в месяц. Из них 738 рублей, или 76,5%, пришлось на потребительские расходы – на питание, покупку алкоголя, сигарет, оплату услуг и приобретение непродовольственных товаров (в них не включаются налоги, матпомощь и другие затраты, не связанные с потреблением).

По данным Белстата, в структуре потребительских расходов доля затрат на питание в белорусских семьях составила чуть более 41%.

При этом на приобретение товаров, не относящихся к продовольствию, белорусы тратили треть домашнего бюджета, а на оплату услуг – почти четверть.

Семашко пообещал зарплату в декабре "по 500", но не всем >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На приобретение товаров, не относящихся к продовольствию, белорусы тратили треть домашнего бюджета, а на оплату услуг – почти четверть.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Более 60% сельских населенных пунктов Беларуси попали под действие указа о развитии торговли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика