Белстат: 40% домашнего бюджета белорусы тратят на еду

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Около 40% расходов жителей Беларуси приходится на продукты питания, сообщили в понедельник в Национальном статистическом комитете республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Не "по 500": Белстат озвучил среднюю зарплату в октябре

Белстат 4 декабря опубликовал результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, которое проводилось в Беларуси в январе – сентябре текущего года.

По информации ведомства, располагаемые ресурсы домашних хозяйств за этот период по стране составили 1026 рублей в месяц, в городах и поселках городского типа – 1096 рублей, на селе – 843 рубля.

Расходы одного домашнего хозяйства за девять месяцев 2017 года составили 965 рублей в месяц. Из них 738 рублей, или 76,5%, пришлось на потребительские расходы – на питание, покупку алкоголя, сигарет, оплату услуг и приобретение непродовольственных товаров (в них не включаются налоги, матпомощь и другие затраты, не связанные с потреблением).

По данным Белстата, в структуре потребительских расходов доля затрат на питание в белорусских семьях составила чуть более 41%.

При этом на приобретение товаров, не относящихся к продовольствию, белорусы тратили треть домашнего бюджета, а на оплату услуг – почти четверть.

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